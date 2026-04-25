Bắt giữ 3 đối tượng lợi dụng "kẽ hở" của công ty để trộm cắp tài sản

Ngày 25-4, Đồn Công an KCN Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã bàn giao 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Trung Tín, (SN 1990, ngụ xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai); Trần Thanh Sơn, (SN 2004, quê tỉnh An Giang); Nguyễn Thanh Huy (SN 2007, tỉnh Cà Mau) cùng tang vật để Công an xã Phước An tiếp tục điều tra làm rõ hành vi "trộm cắp tài sản".

3 đối tượng lúc mới bị bắt

Trước đó, ngày 23-4, Đồn Công an KCN Nhơn Trạch tiếp nhận đơn trình báo của Công ty TNHH G.I. đóng chân trên địa bàn Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 3 việc bị mất trộm. Cụ thể, công ty bị mất khoảng 300 miếng tản nhiệt bằng nhôm có tổng trọng lượng 166 kg (trị giá gần 76 triệu đồng) vào ngày 18-4.

Nhận tin báo, Đồn Công an KCN Nhơn Trạch đã chỉ đạo lực lượng nhanh chóng tiến hành điều tra truy xét, đồng bộ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ.

Một ngày sau đó, Đồn Công an KCN Nhơn Trạch xác định 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Trung Tín, Trần Thanh Sơn và Nguyễn Thanh Huy là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ.

Qua đấu tranh, cả 3 khai nhận lợi dụng khâu quản lý, kiểm soát chưa chặt chẽ của công ty nên đã cấu kết với nhau trộm cắp số tài sản trị giá gần 76 triệu đồng. Số tài sản trên được các đối tượng mang bán được gần 6 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.



