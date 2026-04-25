Bắt giữ 3 đối tượng lợi dụng "kẽ hở" của công ty để trộm cắp tài sản

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt giữ 3 đối tượng lợi dụng "kẽ hở" của công ty để trộm cắp tài sản

Uyên Châu

(NLĐO)- Cả 3 khai nhận lợi dụng khâu quản lý, kiểm soát chưa chặt chẽ của công ty nên đã cấu kết với nhau trộm cắp tài sản rồi bán với giá rẻ

Ngày 25-4, Đồn Công an KCN Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã bàn giao 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Trung Tín, (SN 1990, ngụ xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai); Trần Thanh Sơn, (SN 2004, quê tỉnh An Giang); Nguyễn Thanh Huy (SN 2007, tỉnh Cà Mau) cùng tang vật để Công an xã Phước An tiếp tục điều tra làm rõ hành vi "trộm cắp tài sản". 

3 Đối tượng bị Bắt vì trộm cắp tài sản tại công ty TNHH g . I . Ở Đồng Nai - Ảnh 1.

3 đối tượng lúc mới bị bắt

Trước đó, ngày 23-4, Đồn Công an KCN Nhơn Trạch tiếp nhận đơn trình báo của Công ty TNHH G.I. đóng chân trên địa bàn Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 3 việc bị mất trộm. Cụ thể, công ty bị mất khoảng 300 miếng tản nhiệt bằng nhôm có tổng trọng lượng 166 kg (trị giá gần 76 triệu đồng) vào ngày 18-4.

Nhận tin báo, Đồn Công an KCN Nhơn Trạch đã chỉ đạo lực lượng nhanh chóng tiến hành điều tra truy xét, đồng bộ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ.

Một ngày sau đó, Đồn Công an KCN Nhơn Trạch xác định 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Trung Tín, Trần Thanh Sơn và Nguyễn Thanh Huy là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ.

Qua đấu tranh, cả 3 khai nhận lợi dụng khâu quản lý, kiểm soát chưa chặt chẽ của công ty nên đã cấu kết với nhau trộm cắp số tài sản trị giá gần 76 triệu đồng. Số tài sản trên được các đối tượng mang bán được gần 6 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo