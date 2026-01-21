Bắt đối tượng người Lào vận chuyển hơn 12.000 viên ma túy tổng hợp

Ngày 21-1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan bắt quả tang một đối tượng người Lào khi đang vận chuyển trái phép hơn 12.000 viên nén nghi là ma túy tổng hợp.

Theo đó, vào 16 giờ ngày 20-1, Đồn Biên phòng Đắk Long, Đồn Biên phòng Rơ Long phối hợp với Công an xã Đắk Long tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới xã Đắk Long (tỉnh Quảng Ngãi).

Nhụt Xay Nhạ Lan (28 tuổi, quốc tịch Lào) bị bắt giữ khi đang vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện ông Nhụt Xay Nhạ Lan (28 tuổi, trú tại Bản Nọng Kày Ộc, xã Văng Tắt, huyện Xin Xay, tỉnh Attapư, Lào) điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn. Tiếp tục theo dõi, đến Km1462 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn Lanh Tôn, xã Đắk Môn, tỉnh Quảng Ngãi) tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra phương tiện.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe của Nhụt Xay Nhạ Lan có 15 túi ni lông, được bọc trong áo khoác và mép cốp xe. Bên trong 15 túi này có 60 túi ni lông nhỏ chứa tổng cộng 12.087 viên nén màu hồng và xanh, nghi là ma túy tổng hợp.

Số ma túy tổng hợp được thu giữ

Làm việc với lực lượng chức năng, Nhụt Xay Nhạ Lan khai nhận số tang vật trên là ma túy tổng hợp dạng viên nén (hồng phiến), được một người đàn ông quốc tịch Lào (không rõ lai lịch) thuê vận chuyển giao cho một đối tượng khác tại Việt Nam với tiền công 20 triệu đồng.

Đối tượng điều khiển xe mô tô từ Lào sang Việt Nam, đến một bãi đất hoang trên trục đường chính, cách cửa khẩu phụ Đồn Biên phòng Đắk Long (thôn Dục Lang, xã Đắk Long) để nhận ma túy đã được cất giấu sẵn. Khi đang mang số ma túy đến khu vực quán cơm Thành Vinh (thôn Lanh Tôn, xã Đắk Môn) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Tổ công tác đã tiến hành đưa người, tang vật, phương tiện về trụ sở Đồn Biên phòng Đắk Long để lập biên bản bắt người phạm tội quả tang; tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.