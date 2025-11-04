Sau kiểm tra 1 nhà nghỉ ở TP HCM, công an đã bắt giữ tổng cộng 8 người

Ngày 4-11, Công an xã Đông Thạnh (TP HCM) cho biết đã bắt giữ 8 người có hành vi sử dụng, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Đồng thời, Công an xã Đông Thạnh đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên Công an TP HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, cuối tháng 9, Công an xã Đông Thạnh kiểm tra một nhà nghỉ trên đường Tô Ký (xã Đông Thạnh) thì phát hiện 3 người sử dụng ma tuý gồm Huỳnh Văn Sơn (29 tuổi), Lê Văn Tuấn (30 tuổi), Lưu Hoàng Hưng (38 tuổi). Ba người này thừa nhận góp tiền mua ma tuý và thuê khách sạn để sử dụng.

Công an đã bắt 8 người sau khi kiểm tra khách sạn ở TP HCM

Mở rộng điều tra, công an triệu tập Nguyễn Thị Tuyết Luyến (30 tuổi, ở xã Bà Điểm), qua kiểm tra, Luyến dương tính ma túy đá. Luyến thừa nhận tham gia sử dụng ma túy với nhóm Sơn ngày 28-9.

Từ lời khai của nhóm này, công an đã bắt giữ Nguyễn Tấn Dũng (40 tuổi), Nguyễn Thị Trúc (35 tuổi). Sơn và Trúc đã tổ chức sử dụng ma tuý với Lê Trường Linh (33 tuổi) và Thái Lê Hưởng (29 tuổi).

Được biết, nhóm này đa phần có tiền án, tiền sự về các tội trộm cắp, cướp giật và có hành vi sử dụng ma tuý.

Công an xã Đông Thạnh đã chuyển hồ sơ vụ án đến Đội 2 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM để tiếp tục điều tra, khởi tố theo quy định.