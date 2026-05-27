Pháp luật

Một giám đốc công ty bị khởi tố

Như Quỳnh

(NLĐO - Giám đốc và kế toán một công ty bị khởi tố vì bỏ ngoài sổ sách kế toán của công ty để trốn kê khai thuế giá trị gia tăng hơn 44,6 tỉ đồng.

Ngày 27-5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lý Hữu Khải, Giám đốc Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình (địa chỉ tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ); Trần Trung Được, kế toán, về tội "Trốn thuế".

- Ảnh 1.

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố một đối tượng liên quan. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra ban đầu xác định trong thời gian hơn 2 năm (từ 2020-2022), Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình đã có hành vi gian lận thuế trong hoạt động kinh doanh gạch.

Theo đó, doanh nghiệp chỉ xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho các khách hàng có yêu cầu, còn phần lớn doanh thu bán hàng thực tế không được ghi nhận vào sổ sách kế toán và không kê khai thuế theo quy định.

Cơ quan chức năng xác định trong khoảng thời gian trên, doanh nghiệp đã xuất bán hơn 72,5 triệu viên gạch, thu về hơn 53,7 tỉ đồng. Tuy nhiên, doanh thu kê khai với cơ quan thuế chỉ hơn 9 tỉ đồng.

Theo cơ quan công an, tổng doanh thu bỏ ngoài sổ sách kế toán của công ty để trốn kê khai thuế GTGT là hơn 44,6 tỉ đồng. Hành vi gian lận này đã trực tiếp dẫn đến việc trốn số tiền thuế GTGT phải nộp vào ngân sách Nhà nước lên tới hơn 4,4 tỉ đồng.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở rộng điều tra.

Nhiệt điện Hải Phòng thông tin việc Tổng giám đốc Dương Sơn Bá bị bắt

Nhiệt điện Hải Phòng thông tin việc Tổng giám đốc Dương Sơn Bá bị bắt

(NLĐO)- Ông Dương Sơn Bá, Tổng Giám đốc CTCP Nhiệt điện Hải Phòng bị khởi tố để điều tra về hành vi "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Công an TPHCM bắt giám đốc Công ty Tư vấn Đầu tư Thương mại Cửu Long

(NLĐO) - Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt giám đốc Công ty Tư vấn Đầu tư Thương mại Cửu Long và kêu gọi những người liên quan hợp tác điều tra

Vì sao Tổng Giám đốc BH Media, ca sĩ Quang Lập bị khởi tố?

(NLĐO)- Tại cơ quan điều tra, Tổng Giám đốc BH Media, thừa nhận đã ghi âm, ghi hình tác phẩm âm nhạc, chỉnh sửa, sao chép và đăng tải lên các kênh YouTube.

