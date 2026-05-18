Bắt đối tượng rạch túi trộm tài sản trên xe khách ở Gia Lai

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Công an Gia Lai đã bắt một người chuyên dùng dao lam rạch túi hành khách đi xe để trộm cắp tài sản.

Sáng 18-5, Công an xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Công an phường Hội Phú bắt giữ đối tượng Trần Văn Cường (SN 1981, không rõ nơi cư trú) để điều tra về hành vi rạch túi hành khách đi xe, trộm cắp tài sản.

Vào hôm qua (17-5), ông Nguyễn Hữu Thừa (SN 1971, trú tại xã Phù Cát) bắt xe khách đi từ xã Đức Cơ về xã Phù Cát (tỉnh Gia Lai). Khi đi đến địa phận thôn Tân Phú, xã Mang Yang, ông Thừa kiểm tra thì phát hiện túi quần sau bị kẻ gian rạch, lấy đi chiếc ví có số tiền 6 triệu đồng nên báo công an.

Bắt đối tượng rạch túi trộm tài sản hành khách trên xe khách ở Gia Lai - Ảnh 1.

Trần Văn Cường khai nhận đã dùng dao lam rạch túi quần để trộm cắp tài sản

Công an xã Mang Yang đã nhanh chóng xác minh, truy vết. Qua đó xác định 1 hành khách cùng đi trên chuyến xe trên có biểu hiện khả nghi. 

Người này xuống xe ở ngã ba Năm Đạt (xã Mang Yang) rồi bắt xe khách theo hướng ngược về Pleiku.

Phát hiện nghi phạm đang lẩn trốn ở đường Chu Văn An (phường Hội Phú), Công an xã Mang Yang đã cùng Công an phường Hội Phú khẩn trương truy xét và bắt giữ.

Tại cơ quan công an, nghi phạm khai nhận tên Trần Văn Cường (SN 1981). 

Người này đã đón xe khách với mục đích tìm tài sản để trộm cắp. Lợi dụng lúc ông Thừa mất cảnh giác, đối tượng đã dùng dao lam rạch túi quần của hành khách rồi trộm tài sản. Lực lượng công an đã thu giữ 6 triệu đồng tang vật vụ án.

Được biết, Cường là đối tượng đã có 4 tiền án về các tội "Cướp giật tài sản" và "Cưỡng đoạt tài sản" đã chấp hành xong án phạt tù vào tháng 3-2025.

