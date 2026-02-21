Bắt đối tượng truy nã trốn vào Thanh Hóa ngày 2 Tết

Ngày 21-2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an xã Hợp Tiến vừa phát hiện, bắt giữ 1 nam thanh niên đang bị Công an TP Hà Nội truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Bùi Hoàng Thông trốn truy nã đã bị Công an xã Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hóa bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, chiều 18-2 (tức ngày mùng 2 Tết), qua công tác nắm tình hình, Công an xã Hợp Tiến phát hiện 1 nam thanh niên tỉnh ngoài đến lưu trú tại một nhà nghỉ trên địa bàn thôn Diễn Ngoại, có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, xác minh nhân thân, xác định nam thanh niên tên là Bùi Hoàng Thông (SN 1994, trước ngụ thôn Liên Phú, xã Hiền Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định; nay là xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình).

Bùi Hoàng Thông chính là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Hiện, Công an xã Hợp Tiến đã thông tin về đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để phối hợp xử lý theo thẩm quyền.