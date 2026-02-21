HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt đối tượng truy nã trốn vào Thanh Hóa ngày 2 Tết

Tuấn Minh

(NLĐO)- Thấy một thanh niên lưu trú trên địa bàn có nhiều biểu hiện, lực lượng công an ở Thanh Hóa tiến hành kiếm tra, phát hiện người này đang trốn truy nã

Ngày 21-2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an xã Hợp Tiến vừa phát hiện, bắt giữ 1 nam thanh niên đang bị Công an TP Hà Nội truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Bắt đối tượng truy nã trốn vào Thanh Hóa ngày 2 Tết - Ảnh 1.

Bùi Hoàng Thông trốn truy nã đã bị Công an xã Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hóa bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, chiều 18-2 (tức ngày mùng 2 Tết), qua công tác nắm tình hình, Công an xã Hợp Tiến phát hiện 1 nam thanh niên tỉnh ngoài đến lưu trú tại một nhà nghỉ trên địa bàn thôn Diễn Ngoại, có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, xác minh nhân thân, xác định nam thanh niên tên là Bùi Hoàng Thông (SN 1994, trước ngụ thôn Liên Phú, xã Hiền Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định; nay là xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình).

Bùi Hoàng Thông chính là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Hiện, Công an xã Hợp Tiến đã thông tin về đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để phối hợp xử lý theo thẩm quyền.

Thanh niên bị truy nã tội bắt cóc, hiếp dâm ra đầu thú sau 8 năm lẩn trốn ở nước ngoài

Thanh niên bị truy nã tội bắt cóc, hiếp dâm ra đầu thú sau 8 năm lẩn trốn ở nước ngoài

(NLĐO) - Bị truy nã về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và hiếp dâm từ năm 2017, Cường đã ra đầu thú sau 8 năm lẩn trốn ở nước ngoài.

Truy nã toàn quốc người phụ nữ lừa đảo các cơ sở dịch vụ cưới

(NLĐO) - Sau khi ký hợp đồng dịch vụ cưới, Ngọc dựng lý do mượn tiền rồi chiếm đoạt, cắt liên lạc và bỏ trốn

Đang trốn truy nã vẫn giả danh công an, "nổ" quen lãnh đạo để lừa đảo 65 tỉ đồng

(NLĐO)- Có 3 tiền án, đang trốn truy nã, nhưng Trần Thế Huynh vẫn giả danh công an, "nổ" quen lãnh đạo tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt 65 tỉ đồng của nhiều người

truy nã Công an Thanh Hóa bắt đối tượng trốn truy nã trốn truy nã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
