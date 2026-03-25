Một cựu tổng giám đốc ở Cần Thơ bị tuyên phạt 16 năm tù

Ngày 25-3, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt 4 bị cáo là cựu lãnh đạo, nhân viên Công ty CP Xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp Cần Thơ (CIPCO).

Toà tuyên phạt bị cáo Trần Văn Phúc (cựu Tổng Giám đốc CIPCO) 14 năm tù về tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và 2 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ". Tổng hợp chung hình phạt bị cáo này phải chấp hành là 16 năm.

Bị cáo Trần Văn Phúc tại toà

Tòa phạt bị cáo Đặng Minh Thừa (cựu Chủ tịch HĐQT CIPCO) 4 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ"; bị cáo Trương Văn Tiên (cựu Trưởng Phòng Kế toán) 13 năm tù, Trần Ngọc Trung (cựu Phó Trưởng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh) 7 năm tù, cùng về tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

HĐXX nhận định cáo trạng truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng người đúng tội, đúng pháp luật. Các bị cáo thống nhất thực hiện hành vi phạm tội nên thuộc trường hợp đồng phạm nhưng mang tính giản đơn.

Tòa xác định hành vi của các bị cáo Phúc, Tiên, Trung là đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của bị cáo Thừa là nghiêm trọng; không chỉ xâm phạm về quyền sở hữu tài sản mà còn gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của doanh nghiệp.

CLIP: 3 bị cáo Phúc, Tiên, Trung tại toà. Bị cáo Thừa vắng mặt vì lý do sức khoẻ

Tuy nhiên, tòa xác định các bị cáo phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, một số bị cáo quá trình công tác có nhiều giấy khen, bằng khen, có người thân có công với cách mạng... nên đã tuyên các mức án như trên.

Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Phúc, Thừa lợi dụng chức vụ, chỉ đạo nhân viên sử dụng tiền của CIPCO để tặng quà, chi công tác không đúng quy định 2,1 tỉ đồng. Hai bị cáo đã nộp khắc phục 1,55 tỉ đồng, gây thiệt hại cho công ty 550 triệu đồng. Ngoài ra, Phúc cùng với Tiên, Trung đã lợi dụng việc ký hợp đồng cho thuê lại đất để gây sức ép buộc TNHH Một thành viên Thủy sản Song Trang phải thanh toán và nhận tiền ngoài hợp đồng 942 triệu đồng. Đồng thời, thỏa thuận nhận tiền cho thuê hành lang an toàn kỹ thuật của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ thủy sản Nam Mỹ 150 triệu đồng. Cáo trạng quy kết bị cáo Phúc lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỉ đồng.



