Pháp luật

Công an khống chế đối tượng gây rối tại bệnh viện ở Cần Thơ

Tâm Quân

(NLĐO) - Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy đối tượng gây rối tại bệnh viện ở Cần Thơ không sử dụng ma túy

Ngày 3-1, Công an phường Phú Lợi, TP Cần Thơ đang củng cố hồ sơ và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với một đối tượng gây rối tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng ở phường Phú Lợi.

Công an khống chế đối tượng gây rối tại bệnh viện ở Cần Thơ - Ảnh 1.

Đối tượng L.Q.H. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Trước đó, vào chiều 2-1, tổ công tác 113 Công an TP Cần Thơ đóng tại phường Phú Lợi tiếp nhận tin báo từ Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng về việc một đối tượng có biểu hiện kích động mạnh, nghi ngáo đá, gây mất an ninh, trật tự tại khu vực bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát 113 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiếp cận, trấn an và khống chế được đối tượng, không để xảy ra thương tích đối với người dân, nhân viên y tế cũng như thiệt hại tài sản trong khu vực bệnh viện.

Qua xác minh ban đầu, đối tượng được xác định là L.Q.H (SN 1990; trú tại xã Thới An Hội, TP Cần Thơ).

Theo người nhà của H., khoảng 10 ngày gần đây, H. có nhiều biểu hiện bất thường như quậy phá, leo lên nóc nhà, chặt phá cây cối và đồ đạc xung quanh nhà nên được gia đình đưa đến bệnh viện để thăm khám.

Khi vừa đến khu vực cửa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng, H. bất ngờ nhảy khỏi xe, chạy vào khu vực để xe của bệnh viện để gây rối.

Mặc dù được người thân khuyên can nhưng H. vẫn tiếp tục gây rối nên gia đình phải nhờ bệnh viện trình báo lực lượng công an hỗ trợ xử lý.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy H. không sử dụng ma túy, có dấu hiệu rối loạn tâm thần.

Diễn biến mới vụ thầy giáo nhắn tin “thân mật” với nữ sinh, phụ huynh vào trường gây rối ở Tây Ninh

Diễn biến mới vụ thầy giáo nhắn tin “thân mật” với nữ sinh, phụ huynh vào trường gây rối ở Tây Ninh

(NLĐO) - Công an xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục làm việc với phụ huynh và nữ sinh liên quan để làm rõ vụ việc

Gây rối, tát cán bộ tòa án, 3 người đàn ông bị khởi tố

(NLĐO)- Không đồng tình với bản án, 3 người đàn ông ở Ninh Bình đã tới trụ sở tòa án gây rối, chửi bới, thậm chí một người còn đe dọa, tát vào mặt cán bộ tòa án

Cần Thơ: Khởi tố tài xế không bằng lái, chống đối và gây rối khi kiểm tra nồng độ cồn

(NLĐO)- Dù kết quả xét nghiệm ma túy âm tính, tài xế ở TP Cần Thơ vẫn bị khởi tố do có hành vi cản trở người thi hành công vụ.

