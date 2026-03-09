Bắt được đối tượng giết người ở TPHCM rồi trốn trong casino ở Campuchia

Ngày 9-3, thượng tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh - cho biết đơn vị vừa hoàn tất hồ sơ, bàn giao đối tượng Lê Anh Tuấn (SN 2004; ngụ phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình) cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM để điều tra theo thẩm quyền về hành vi "Giết người".

Lực lượng biên phòng tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất hồ sơ bàn giao đối tượng cho Công an TPHCM

Trước đó, vào ngày 5-3, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây nhận được đề nghị phối hợp từ Công an TPHCM về việc truy tìm đối tượng đặc biệt nguy hiểm liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại xã Bình Chánh, TPHCM.

Đối tượng được xác định là Lê Anh Tuấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và nắm tình hình khu vực ngoại biên, lực lượng biên phòng xác định Tuấn đang "ẩn mình" tại khu vực casino ở xã Sôm Rông, huyện Chanh Tria, tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Ngay lập tức, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp cùng lực lượng công an xuất nhập cảnh tại cửa khẩu hữu nghị Sôm Rông (Campuchia) triển khai phương án vây bắt. Trước sự siết chặt vòng vây của các lực lượng chức năng, đối tượng Tuấn được vận động ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đến 23 giờ 15 phút ngày 6-3, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây hoàn tất thủ tục tiếp nhận đối tượng từ phía Campuchia và dẫn giải về đơn vị.