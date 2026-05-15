Pháp luật

Bắt giam 16 đối tượng hỗn chiến, đập phá quán nhậu ở trung tâm Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, hai nhóm thanh niên hỗn chiến tại quán nhậu ở trung tâm Đà Nẵng.

Ngày 15-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an phường Hải Châu tống đạt quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng” và “Hủy hoại tài sản”; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 16 đối tượng liên quan vụ hỗn chiến, đập phá quán nhậu trên địa bàn.

Bắt giam 16 đối tượng hỗn chiến, đập phá quán nhậu ở trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 1.

Khởi tố nhóm người gây rối trật tự công cộng trên địa bàn

Các bị can gồm: Dương Tiến Thành, Trần Quang Trung, Trần Quang Minh, Ngô Đình Huy, Ngô Duy Khánh, Lê Hữu Nghĩa, Lê Văn Nhân, Lê Đặng Thanh Tùng, Lê Sỹ Anh, Nguyễn Duy Vy, Nguyễn Phước, Nguyễn Tấn Thành, Nguyễn Văn Thịnh, Phạm Văn Được, Phạm Trung và Zơrâm Chinh.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ 50 phút ngày 28-12-2025, tại quán nhậu Q.M trên đường Như Nguyệt, phường Hải Châu, do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, hai nhóm thanh niên xảy ra xô xát. Các đối tượng la hét, chửi bới, sử dụng chai bia, két bia, ly thủy tinh, bàn ghế ném vào nhau và truy đuổi gây náo loạn cả khu vực. 

Bắt giam 16 đối tượng hỗn chiến, đập phá quán nhậu ở trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 2.

Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu khiến 2 nhóm thanh niên lao vào đánh nhau

Vụ việc khiến hoạt động kinh doanh của quán bị gián đoạn, nhiều thực khách hoảng sợ bỏ chạy.

Người dân và phương tiện lưu thông trên tuyến đường Như Nguyệt cũng bị ảnh hưởng, gây mất an ninh trật tự công cộng.

Đáng chú ý, nhiều tài sản của quán nhậu bị đập phá như tivi, máy in hóa đơn, cửa kính cường lực, bàn ghế, chén dĩa và ly thủy tinh. Kết luận định giá xác định tổng thiệt hại gần 20 triệu đồng.

Theo Công an TP Đà Nẵng, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng để phục vụ điều tra.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Sau chầu nhậu, nam thanh niên đập phá văn phòng, cầm dao đuổi đánh đồng nghiệp

(NLĐO) - Sau chầu nhậu cùng bạn bè, nam thanh niên trở lại nơi làm việc trong tình trạng say xỉn, chửi bới, cầm dao đuổi đánh đồng nghiệp, ném về phía công an.

