Pháp luật

Bắt giam đối tượng nhiều tiền án ở Đồng Nai

Uyên Châu

(NLĐO)-Lợi dụng gia chủ vắng nhà, Tài phá khóa đột nhập vào trong lấy đi tài sản

Ngày 14-3, Công an phường Bình Long (tỉnh Đồng Nai) đã khởi tố, bắt giam đối với Nguyễn Tấn Tài (32 tuổi, phường Bình Long) để điều tra, làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Bắt giam đối tượng Nguyễn Tấn Tài trộm cắp tài sản tại Đồng Nai năm 2026 - Ảnh 1.

Đối tượng thực hiện lại hành vi đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản nhà ông Trí

Trước đó, vào ngày 20-2, ông Lê Nguyễn Minh Trí (43 tuổi, khu phố Phú Sơn, phường Bình Long) trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản.

Theo nội dung trình báo, khoảng 23 giờ ngày 11-2, ông Trí trở về nhà phát hiện cửa nhà bị cắt phá, kẻ gian đã đột nhập vào bên trong, lục tung đồ đạc tại phòng ngủ và lấy đi hơn 7 triệu đồng trong tổng số tiền 44 triệu đồng được ông cất trong túi đeo chéo để trong tủ quần áo.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Long đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh, truy xét đối tượng nghi vấn. Qua quá trình điều tra ban đầu, lực lượng công an xác định Nguyễn Tấn Tài là người đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nêu trên.

Biết không thể thoát tội, Tài đã đến Công an phường Bình Long đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Bắt giam đối tượng Nguyễn Tấn Tài trộm cắp tài sản tại Đồng Nai năm 2026 - Ảnh 2.

Chiếc kìm Tài sử dụng để cắt khóa cửa đột nhập

Tại cơ quan công an, Tài khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Tài đi bộ trên đường Bùi Thị Xuân, thuộc khu phố Phú Sơn, phường Bình Long, khi đi ngang qua một căn nhà nằm sát hẻm và thấy cổng ngoài khóa, Tài nghĩ rằng chủ nhà không có ở nhà nên nảy sinh ý định đột nhập để trộm cắp tài sản. Sau đó, Tài trèo qua hàng rào sắt của căn nhà, phá khóa cửa để đột nhập vào bên trong.

Khi vào phòng ngủ, Tài lục tìm trong tủ quần áo và phát hiện một túi xách có nhiều tiền với các mệnh giá khác nhau. Tiếp đó, đối tượng liền rút một sấp tiền trong túi xách bỏ vào túi quần, sau đó khóa túi lại và để nguyên vị trí trong tủ, đóng cửa tủ như ban đầu rồi rời khỏi nhà bằng cách leo qua hàng rào.

Theo công an, đối tượng Tài có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Tin liên quan

Con dâu trộm cắp 280 chỉ rồi đánh tráo bằng vàng giả

(NLĐO) - Con dâu đã âm thầm lấy trộm 280 chỉ vàng của cha mẹ chồng rồi đánh tráo bằng vàng giả nên suốt thời gian dài không bị phát hiện.

Công an TPHCM bắt giữ "đại gia" lừa tình, trộm cắp tài sản của hàng trăm "sugar baby"

(NLĐO) - Phương cho biết từ năm 2020 đến nay, gã đã liên hệ với khoảng 1.200 phụ nữ và "quan hệ" với hàng trăm người. Về tài sản lấy được, Phương "không nhớ rõ"

Bất ngờ thủ phạm cạy phá, trộm cắp tại trung tâm hội nghị 160 tỉ đồng ở Thanh Hóa

(NLĐO)- Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc, làm rõ thủ phạm đột nhập trung tâm hội nghị 160 tỉ đồng bỏ hoang để cạy phá, trộm cắp tài sản

