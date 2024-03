Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết đã mời một số doanh nghiệp liên quan đến loạt bài điều tra "Có hẳn đoàn tàu không số hiệu trên sông Đồng Nai, hồ Dầu Tiếng" lên trụ sở làm việc để xác minh vi phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng công an kiểm tra 7 bãi tập kết cát ở xã Thống Nhất và xã Đăng Hà sau phản ánh của Báo Người Lao Động

Trong khi đó, Công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc quyết liệt khi chỉ đạo Phòng CSGT phối hợp với Công an huyện Dầu Tiếng tổ chức kiểm tra, xử lý hành vi khai thác cát trái phép trên hồ Dầu Tiếng.

UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo Sở TNMT tỉnh phối hợp với công an xác minh sai phạm của Công ty Đông Tiến mà Báo Người Lao Động phản ánh để xử lý nghiêm.



Các bãi tập kết cát đã dừng hoạt động

Mấy ngày qua, Công an tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an huyện Bù Đăng kiểm tra hoạt động khai thác cát trên sông Đồng Nai và các bãi tập kết vi phạm tại xã Thống Nhất và xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng.

Một con tàu hút cát lậu di chuyển qua đoàn tàu không có số hiệu trên sông Đồng Nai lọt vào ống kính phóng viên

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, khẳng định tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai và bãi tập kết cát người dân từng phản ánh và Công an tỉnh Bình Phước đã làm rất quyết liệt. Tuy nhiên, do sông Đồng Nai giáp ranh giữa tỉnh Bình Phước và Lâm Đồng, công tác kiểm tra, bắt quả tang gặp nhiều khó khăn.

Cận cảnh 3 con tàu khai thác cát trái phép từ đêm đến sáng trên hồ Dầu Tiếng thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương

Phía tỉnh Lâm Đồng cấp phép cho một số doanh nghiệp khai thác cát nhưng ở địa phương không có bãi tập kết. Vì vậy, chủ doanh nghiệp đã thuê đất của người dân rồi tập kết cát ở địa bàn tỉnh Bình Phước. "Chúng tôi đang điều tra về hoạt động khai thác cát trái phép và nguồn gốc cát ở các bãi tập kết tại xã Thống Nhất và xã Đăng Hà" - đại tá Long nhấn mạnh.

Ông Trần Văn Hướng, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bình Phước cũng thừa nhận về thực trạng khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai và vi phạm tại bãi tập kết nhưng không thể xử lý các doanh nghiệp vì khó bắt quả tang.

Theo ông Hướng, ngày 11-1-2024, Sở đã phối hợp với Công an tỉnh, Sở GTVT, UBND huyện Bù Đăng… tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác, tập kết cát xây dựng tại khu vực sông Đồng Nai (đoạn thuộc xã Thống Nhất và xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng). Tuy nhiên, thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra không phát hiện đối tượng, phương tiện khai thác cát trên sông Đồng Nai.

Điều đáng nói là cả đoàn tàu thường ngày vẫn neo đậu ở mép sông thuộc địa bàn tỉnh Bình Phước nhưng thời điểm kiểm tra chỉ có 3 con tàu không có biển số, số hiệu… neo đậu, không biết chủ phương tiện là ai.

Qua kiểm tra, đoàn liên ngành còn phát hiện có 7 bãi tập kết cát xây dựng thuộc xã Thống Nhất và xã Đăng Hà nhưng chủ sở hữu các bãi cát đều không có mặt tại hiện trường. Trong đó, 3 bãi tập kết thuộc diện tích đất rừng phòng hộ do Hạt kiểm lâm huyện Bù Đăng quản lý.

Sở TNMT tỉnh đã làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Trịnh Văn Khởi, Ninh Văn Trăm và Công ty TNHH MTV Dũng Đạt số tiền 100 triệu đồng về hành vi sử dụng đất lập bãi tập kết cái xây dựng sai quy định. Riêng ông Kim Văn Vệ và Công ty TNHH Phúc Khang Cát Tiên bị UBND huyện Bù Đăng ban hành quyết định xử phạt với số tiền 145 triệu đồng về hành vi tương tự.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền mới đây yêu cầu Công an tỉnh, Sở GTVT, Cục Thuế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Bù Đăng có ý kiến về kiến nghị của Sở TN-MT tỉnh liên quan đến việc kiểm tra, xử lý đối với hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh cát xây dựng tại khu vực sông Đồng Nai thuộc địa bàn xã Thống Nhất và xã Đăng Hà.