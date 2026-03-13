Pháp luật

Bắt giữ 2 đối tượng cướp nhiều tiền của người phụ nữ mua điều

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Đang ngồi chờ mua điều, người phụ nữ bất ngờ bị 2 đối tượng tới kéo mũ che kín mặt, cướp túi xách bên trong có nhiều tiền rồi bỏ trốn.

Ngày 13-3, Công an xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ 2 đối tượng cướp tài sản của người phụ nữ thu mua hạt điều.

Vào chiều 12-3, chị Đỗ Thị Mỹ T. (SN 1988, trú làng Pnúk, xã Đức Cơ) đang ngồi thu mua hạt điều tại khu vực đường dân sinh thuộc làng Grôn, xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Lúc này, chị bị 2 đối tượng nam giới đi từ phía sau, áp sát dùng tay kéo mũ chị T. đang đội để che kín mặt, giật túi xách đeo chéo trước bụng. Bên trong túi có khoảng 40 triệu đồng.

Bắt 2 đối tượng cướp tài sản của người phụ nữ mua điều tại gia Lai - Ảnh 1.

Hai đối tượng cướp tài sản của thương lái mua điều bị bắt giữ

Quá trình thực hiện hành vi, 2 đối tượng đã sử dụng 1 con dao cán dài để cướp tài sản. Sau đó, cả 2 nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đức Cơ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thực hiện ngay các biện pháp cấp bách để truy vết nóng các đối tượng, đồng thời tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai và công an các xã giáp ranh tiến hành đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện đối tượng nghi vấn, khoanh vùng đối tượng ngay trong đêm.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng với thông tin được quần chúng nhân dân cung cấp, đến khoảng sáng 13-3, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Rơ Lan Đoàn (SN: 2006, ở làng Gào) và Siu Búp (SN 2002, ở làng Le 1, cùng trú tại xã Ia Krêl, tỉnh Gia Lai) là nghi phạm gây ra vụ cướp táo tợn trên. Cùng với đó, thu giữ toàn bộ các tang vật gồm dao, xe máy và số tiền gần 26 triệu đồng tại nhà các đối tượng.

Hiện lực lượng Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản trả lại cho bị hại theo quy định của pháp luật.

Bắt khẩn cấp nghi phạm cầm dao xông vào phòng trọ cướp tài sản

Bắt khẩn cấp nghi phạm cầm dao xông vào phòng trọ cướp tài sản

(NLĐO) - Nghi phạm bất ngờ xông vào phòng trọ rồi dùng dao khống chế nạn nhân để cướp tài sản, sau đó lẩn trốn

Nhóm 8 thanh niên đuổi chém, cướp tài sản của người đàn ông trên đường về quê

(NLĐO) - Trên đường về quê ăn Tết cùng gia đình, nạn nhân bị 8 tên cướp rượt đuổi cướp tài sản, chém bị thương nặng.

Nghi phạm khống chế người phụ nữ nơi vắng vẻ có tiền án 10 năm tù tội hiếp dâm, cướp tài sản

(NLĐO) - Sau khi khống chế đưa người phụ nữ vào cánh đồng vắng người, Truyền đã bóp cổ, dùng mũ bảo hiểm đánh đập nạn nhân nhiều lần.

