Bắt giữ 5 thanh thiếu niên cướp xe, điện thoại của người đi đường

Ngày 8-6, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố bị can 5 đối tượng gồm Nguyễn Ngọc Bảo, (SN 2005, trú tại phường Hải Dương); Hoàng Văn N. (SN 2009, trú tại phường Lê Thanh Nghị); Nguyễn Văn Hoàn (SN 2007, trú tại xã Nam An Phụ), đều thuộc TP Hải Phòng và Nguyễn Khắc Đạt (SN 2008, trú tại phường Tân Thới Hiệp, TPHCM; Vì Việt Anh (SN 2006, trú tại Bản Bó Hiềng, xã Đoàn Kết, tỉnh Sơn La) về hành vi cướp tài sản.

5 đối tượng trong vụ án

Trước đó, khoảng 0 giờ 15 phút, ngày 1-6, tại nhà số 9, Lộng Chương, phường Thành Đông (TP Hải Phòng), em H.V.N. (SN 2010, trú tại phường Hải Dương, TP Hải Phòng) cùng bạn điều khiển xe mô tô đi chơi thì bị nhóm thanh thiếu niên này chặn xe, đánh, lấy đi xe máy. Trong cốp xe của em H.V.N có 1 điện thoại iPhone XS, tổng giá trị tài sản khoảng 10 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được trình báo, Công an phường Thành Đông đã tích cực phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an xã Nam An Phụ đấu tranh, truy xét và nhanh chóng bắt giữ 5 đối tượng trên là nghi phạm đã thực hiện hành vi cướp tài sản.