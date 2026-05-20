Công an triệt phá nhóm 9 đối tượng cướp tài sản tại khu vực Bình Dương cũ

Ngày 20-5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án cướp tài sản xảy ra tại khu vực phường Bình Dương và địa bàn TP Tân Uyên cũ, liên quan nhóm 9 đối tượng có độ tuổi còn rất trẻ, chuyên ra tay cướp giật tài sản trong đêm.

Theo thông tin ban đầu, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn", hướng tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030, rạng sáng 18-5, Công an phường Bình Dương phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn.

Nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp

Khoảng 0 giờ 30 phút cùng ngày, khi tuần tra qua khu phố Phú Mỹ 3, lực lượng chức năng phát hiện 4 thanh thiếu niên có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra, gồm: Lê Việt Khái (SN 2008), Danh Bảo Lộc (SN 2009), Nguyễn Văn Thừa (SN 2008) và Lý Thị Ngọc Nga (SN 2009).

Qua đấu tranh nhanh, các đối tượng khai vừa thực hiện một vụ cướp điện thoại di động tại địa bàn TP Tân Uyên cũ.

Nhóm này cũng thừa nhận đã gây thêm một vụ cướp khác tại khu vực giáp ranh giữa Đồn Công an Khu Công nghiệp Kim Huy và phường Bình Dương, thuộc khu phố Phú Tân 2.

Từ lời khai ban đầu, lực lượng công an nhanh chóng truy xét, xác định bị hại trong vụ cướp tại khu phố Phú Tân 2, đồng thời thu hồi tang vật là điện thoại di động mà các đối tượng đã đem đi tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Bình Dương tiếp tục bắt giữ thêm 5 đối tượng liên quan, gồm: Diệp Hoài Tâm (SN 2001), Nguyễn Tuấn Kha (SN 2008), Huỳnh Vũ Linh (SN 2009), Mai Thị Tường Vy (SN 2009, quê An Giang) và Nguyễn Văn Dư (SN 2005).

Tại cơ quan công an, cả chín đối tượng bước đầu thừa nhận đã tham gia thực hiện 2 vụ cướp tài sản nói trên. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục thu hồi vật chứng, xác minh thêm các bị hại và làm rõ vai trò từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi lưu thông vào ban đêm tại các khu vực vắng người; đồng thời kịp thời trình báo khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn để hỗ trợ công tác điều tra, xử lý tội phạm.