Bắt giữ đối tượng cho vay lãi nặng

Tối 4-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa phối hợp với Công an phường Bình Phước, TP Đồng Nai bắt giữ đối tượng truy nã Vũ Văn Phương (36 tuổi; ngụ tỉnh Lâm Đồng).

Đối tượng Phương tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định truy nã Phương về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Đồng thời, phối hợp với công an các địa phương trên toàn quốc tổ chức truy tìm.

Sau khi xác định nơi đối tượng đang lẩn trốn, lực lượng công an đã bắt giữ Phương tại khu phố Phước Thọ, phường Bình Phước.

Đối tượng đã được di lý về địa phương để phục vụ công tác điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.