Đang phát tờ rơi cho vay, bị Công an phường Chợ Lớn mời về làm việc

Ngày 12-5, Công an phường Chợ Lớn, TPHCM cho biết vừa xử lý một phụ nữ phát tán quảng cáo trái phép.

La Tuyết Anh tại cơ quan công an.

Theo đó, lúc 10 giờ 20 cùng ngày, tổ công tác Công an phường Chợ Lớn đi tuần tra tại đường Châu Văn Liêm thì phát hiện một phụ nữ đang phát tờ rơi quảng cáo trái phép với nội dung "cho vay đơn giản - trả dễ dàng" nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, người phụ nữ cho biết tên La Tuyết Anh, 38 tuổi, ngụ xã Tân Vĩnh Lộc. Đồng thời thừa nhận phát tán quảng cáo sai quy định của mình.

Lực lượng chức năng yêu cầu Tuyết Anh thu gom toàn bộ số tờ rơi đã phát tán nhằm khắc phục hậu quả, góp phần giữ gìn mỹ quan đô thị và trật tự công cộng.

Hiện Công an phường Chợ Lớn phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM tiếp tục truy xét, mở rộng xử lý theo quy định.

Theo Công an phường Chợ Lớn, hành vi phát tán quảng cáo, tờ rơi trái phép không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, tạo dư luận không tốt trong Nhân dân và tiềm ẩn nhiều hệ lụy liên quan đến hoạt động tín dụng trái phép.