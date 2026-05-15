Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt trong số 127 công dân được Campuchia trao trả

Ngày 15-5, tại Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh và Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh tiếp nhận 127 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả về nước.

Lực lượng chức năng Campuchia bàn giao 127 công dân Việt Nam cư trú, lao động bất hợp pháp tại Campuchia cho Bộ đội Biên phòng và lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh. Ảnh: BĐBP Tây Ninh

Những công dân này được Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia bảo hộ sau khi bị lực lượng chức năng nước bạn phát hiện, tạm giữ trong quá trình truy quét người nhập cư và lao động trái phép.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đưa toàn bộ công dân này về Nhà Văn hóa ấp Tân Thanh, xã Tân Biên để sàng lọc, phân loại, xác minh và xử lý theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, 127 công dân này cư trú tại 29 tỉnh, thành trên cả nước, độ tuổi từ 15 đến 60, gồm 36 nữ và 91 nam. Qua kiểm tra ban đầu, phần lớn họ sang Campuchia lao động trái phép.

Phát hiện đối tượng truy nã đặc biệt trong nhóm 127 công dân từ Campuchia về nước. Ảnh: BĐBP Tây Ninh

Trong quá trình xác minh, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thị Lợi (SN 1983, ngụ phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) là đối tượng bị truy nã đặc biệt theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Công an TP Hà Nội và Bộ đội Biên phòng Tây Ninh bắt giữ Lợi để xử lý theo quy định pháp luật.

Sau khi hoàn tất rà soát, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép; đồng thời làm thủ tục nhập cảnh cho các công dân đủ điều kiện và bàn giao về địa phương tiếp tục xử lý theo quy định.