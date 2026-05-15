Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt trong số 127 công dân được Campuchia trao trả

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt trong số 127 công dân được Campuchia trao trả

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Tây Ninh tiếp nhận 127 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả, trong đó có một đối tượng bị truy nã đặc biệt

Ngày 15-5, tại Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh và Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh tiếp nhận 127 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả về nước.

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt trong nhóm công dân bị Campuchia trao trả - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng Campuchia bàn giao 127 công dân Việt Nam cư trú, lao động bất hợp pháp tại Campuchia cho Bộ đội Biên phòng và lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh. Ảnh: BĐBP Tây Ninh

Những công dân này được Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia bảo hộ sau khi bị lực lượng chức năng nước bạn phát hiện, tạm giữ trong quá trình truy quét người nhập cư và lao động trái phép.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đưa toàn bộ công dân này về Nhà Văn hóa ấp Tân Thanh, xã Tân Biên để sàng lọc, phân loại, xác minh và xử lý theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, 127 công dân này cư trú tại 29 tỉnh, thành trên cả nước, độ tuổi từ 15 đến 60, gồm 36 nữ và 91 nam. Qua kiểm tra ban đầu, phần lớn họ sang Campuchia lao động trái phép.

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt trong nhóm công dân bị Campuchia trao trả - Ảnh 2.

Phát hiện đối tượng truy nã đặc biệt trong nhóm 127 công dân từ Campuchia về nước. Ảnh: BĐBP Tây Ninh

Trong quá trình xác minh, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thị Lợi (SN 1983, ngụ phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) là đối tượng bị truy nã đặc biệt theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội. 

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Công an TP Hà Nội và Bộ đội Biên phòng Tây Ninh bắt giữ Lợi để xử lý theo quy định pháp luật.

Sau khi hoàn tất rà soát, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép; đồng thời làm thủ tục nhập cảnh cho các công dân đủ điều kiện và bàn giao về địa phương tiếp tục xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Bị truy nã đặc biệt về tội giết người, thiếu nữ ở Tây Ninh ra đầu thú

Bị truy nã đặc biệt về tội giết người, thiếu nữ ở Tây Ninh ra đầu thú

(NLĐO)- Sau thời gian lẩn trốn, Lê Ngọc Tường Vy đã đến cơ quan công an đầu thú

Công an Tây Ninh liên tiếp truy bắt đối tượng truy nã nguy hiểm

(NLĐO)- Các đối tượng truy nã thường xuyên thay đổi nơi cư trú, di chuyển qua nhiều tỉnh, thành để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng

Công an TPHCM bắt hàng loạt đối tượng truy nã

(NLĐO) - Hàng loạt đối tượng truy nã với các tội danh khác nhau đã bị Công an TPHCM bắt giữ hoặc vận động ra đầu thú

tỉnh Tây Ninh Bộ đội biên phòng Bộ Công an truy nã đặc biệt công dân Việt Nam đại sứ quán việt nam đối tượng truy nã lao động trái phép
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo