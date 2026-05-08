Công an TPHCM bắt hàng loạt đối tượng truy nã

Ngày 8-5, Văn phòng Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã phối hợp với công an các địa phương trên địa bàn TPHCM và các tỉnh/thành bắt, vận động đầu thú các đối tượng truy nã.

Cụ thể, ngày 13-4, Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Lái Thiêu vận động đối tượng Vũ Văn Cư (SN 1984) theo quyết định truy nã về tội danh tham gia đánh bạc ra đầu thú.

Những đối tượng truy nã bị Công an TPHCM bắt giữ, vận động đầu thú

Ngày 15-4, Công an TPHCM phối hợp với Công an Đồn Tân Sơn Nhất bắt 2 đối tượng truy nã tên Nguyễn Thị Tố Nga (SN 1971) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1968, cùng thường trú ở Úc) theo quyết định truy nã về tội danh vận chuyển tiền trái phép qua biên giới.

Bà Nga và ông Hùng bị Công an TPHCM bắt giữ

Đến ngày 17-4, Công an TPHCM phối hợp với Công an xã Bà Điểm xác minh truy bắt đối tượng Đặng Văn Bảo (SN 1996) theo quyết định truy nã của Công an tỉnh An Giang về tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau đó bàn giao cho Công an tỉnh An Giang xử lý.

Ngày 18-4, Công an TPHCM phối hợp với Công an phường An Tịnh (tỉnh Tây Ninh) xác minh truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Hòa (SN 1985) theo quyết định truy nã về tội danh đánh bạc.

Ngày 22-4, Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Bình Dương (TPHCM) xác minh truy bắt đối tượng Bùi Thống Nhất (SN 1976) theo quyết định truy nã của Công an tỉnh Đồng Nai về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó bàn giao cho Công an tỉnh Đồng Nai xử lý