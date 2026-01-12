Ngày 12-1, Công an phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk lấy lời khai của nghi phạm Nguyễn Văn Khôi (27 tuổi, ngụ phường Tuy Hòa) để điều tra về hành vi giết người.

Ông N.N.T. bị đâm trọng thương và cố chạy ra ngoài đường

Theo thông tin ban đầu, do quen biết từ trước nên sáng cùng ngày, ông N.N.T. (60 tuổi, ngụ xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk), đến nhà bà T. (mẹ của Khôi), tại phường Tuy Hòa để chơi.

Tại đây, ông N.N.T. và Khôi xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhau. Sau đó, Khôi đã dùng dao đâm ông T.

Theo công an, ông N.N.T. hiện được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu.

Sau khi gây án, Khôi đã bị Công an phường Tuy Hòa bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà người thân ở phường Tuy Hòa.