Pháp luật

Bắt giữ nghi phạm đâm trọng thương bạn của mẹ

Cao Nguyên

(NLĐO) – Trong lúc mâu thuẫn, nam thanh niên đã dùng dao đâm trọng thương bạn của mẹ rồi bỏ trốn.

Ngày 12-1, Công an phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk lấy lời khai của nghi phạm Nguyễn Văn Khôi (27 tuổi, ngụ phường Tuy Hòa) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt giữ nghi phạm đâm bạn của mẹ tại Đắk Lắk Trong cuộc mâu thuẫn - Ảnh 1.

Ông N.N.T. bị đâm trọng thương và cố chạy ra ngoài đường

Theo thông tin ban đầu, do quen biết từ trước nên sáng cùng ngày, ông N.N.T. (60 tuổi, ngụ xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk), đến nhà bà T. (mẹ của Khôi), tại phường Tuy Hòa để chơi.

Tại đây, ông N.N.T. và Khôi xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhau. Sau đó, Khôi đã dùng dao đâm ông T.

Theo công an, ông N.N.T. hiện được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu.

Sau khi gây án, Khôi đã bị Công an phường Tuy Hòa bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà người thân ở phường Tuy Hòa.

Tin liên quan

Người chị dâu bị em rể chém trọng thương trong thảm án 3 người tử vong đã qua cơn nguy kịch

Người chị dâu bị em rể chém trọng thương trong thảm án 3 người tử vong đã qua cơn nguy kịch

(NLĐO)- Sau khi bị em rể tới nhà chém trọng thương, người chị dâu trong vụ thảm án 3 người tử vong ở Thanh Hóa đã qua cơn nguy kịch

Em chồng dùng dao đâm trọng thương chị dâu

(NLĐO) - Do mâu thuẫn gia đình, Toàn đã dùng dao đâm liên tiếp khiến chị dâu trọng thương

Tới nhà bố vợ đón con không được, đâm em vợ trọng thương

(NLĐO)- Cho rằng gia đình nhà vợ không cho đón con về, Lê Văn Thể ở Thanh Hóa đã chửi bới, dùng kéo đâm em vợ tổn hại 67% sức khỏe.

