HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt giữ người phụ nữ đột nhập Trường Dự bị Đại học TPHCM

Anh Vũ

(NLĐO) - N.T.T, 33 tuổi, đã đột nhập nhiều địa điểm ở TPHCM để trộm cắp tài sản trước khi bị Công an TPHCM bắt giữ.

Ngày 7-12, Công an phường An Đông, TPHCM đã bắt giữ N.T.T, 33 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp do Trộm cắp tài sản.

Bắt giữ người phụ nữ đột nhập Trường Dự bị Đại học TPHCM vì trộm cắp TPHCM - Ảnh 1.

N.T.T tại cơ quan công an.

Theo điều tra, ngày 27-11, bốn lưu học sinh Lào đến Công an phường An Đông trình báo bị mất tại sản tại ký túc xá Trường Dự bị Đại học TPHCM. Vụ việc xảy ra vào sáng 24-11, một phụ nữ đã lẻn vào khuôn viên ký túc xá và phòng ở lấy đi nhiều tài sản của họ.

Công an phường An Đông phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM xác định N.T.T là nghi phạm nên đưa về trụ sở.

Song, quá trình truy xét gặp khó khăn do N.T.T liên tục thay đổi quần áo, balo nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Đáng nói, N.T.T. đã trộm một vụ khác ở phường Thạnh Mỹ Tây trước khi bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, N.T.T đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản gồm 1 máy tính, 1 điện thoại iPhone, 9 triệu đồng, 100 USD cùng nhiều tài sản khác. N.T.T cũng nói đã thực hiện nhiều vụ trộm khác trên địa bàn TPHCM.

Bắt giữ người phụ nữ đột nhập Trường Dự bị Đại học TPHCM vì trộm cắp TPHCM - Ảnh 2.

N.T.T và vị trí N.T.T đã trộm cắp tài sản.

Công an Phường An Đông khuyến cáo toàn thể sinh viên, lưu học sinh, cần cảnh giác tối đa và nâng cao ý thức bảo vệ tài sản cá nhân.

Thứ nhất, tuyệt đối không lơ là khi ra vào ký túc xá, khóa cửa phòng cẩn thận, kể cả khi vắng mặt trong thời gian ngắn. Thứ hai, cất giữ các tài sản có giá trị như laptop, điện thoại, tiền mặt) ở nơi an toàn. Cuối cùng, tăng cường cảnh giác với người lạ mặt đi lại trong khu vực ký túc xá hoặc khu dân cư. Kịp thời báo cáo cho các thầy cô nếu thấy dấu hiệu bất thường.

Tin liên quan

Danh sách ô tô bị ghi hình đi vào khu vực cấm ở đường Lê Đức Thọ, TPHCM

Danh sách ô tô bị ghi hình đi vào khu vực cấm ở đường Lê Đức Thọ, TPHCM

(NLĐO) - Từ ngày 10-11 đến ngày 26-11, Đội CSGT Hàng Xanh đã ghi hình xử phạt 69 ô tô tải đi vào khu vực cấm trên đường Lê Đức Thọ.

Hoa hậu Mexico bị mất túi xách ở Đà Lạt

(NLĐO) - Đối tượng Nguyễn Lâm Thái tham gia sự kiện ở Đà Lạt nhưng sau đó trộm túi xách có nhiều tài sản của Hoa hậu Mexico

Bắt, khám xét nơi làm việc một cán bộ Ủy ban MTTQ VN xã chiếm đoạt 500 triệu đồng

(NLĐO) - Một công chức xã tại Lâm Đồng bị bắt vì chiếm đoạt tiền trong quỹ của UBMTTQVN xã, sử dụng vào việc trả nợ và đầu tư tiền ảo

trộm cắp tài sản trộm điện thoại ký túc xá
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo