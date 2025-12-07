Ngày 7-12, Công an phường An Đông, TPHCM đã bắt giữ N.T.T, 33 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp do Trộm cắp tài sản.

N.T.T tại cơ quan công an.

Theo điều tra, ngày 27-11, bốn lưu học sinh Lào đến Công an phường An Đông trình báo bị mất tại sản tại ký túc xá Trường Dự bị Đại học TPHCM. Vụ việc xảy ra vào sáng 24-11, một phụ nữ đã lẻn vào khuôn viên ký túc xá và phòng ở lấy đi nhiều tài sản của họ.

Công an phường An Đông phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM xác định N.T.T là nghi phạm nên đưa về trụ sở.

Song, quá trình truy xét gặp khó khăn do N.T.T liên tục thay đổi quần áo, balo nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Đáng nói, N.T.T. đã trộm một vụ khác ở phường Thạnh Mỹ Tây trước khi bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, N.T.T đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản gồm 1 máy tính, 1 điện thoại iPhone, 9 triệu đồng, 100 USD cùng nhiều tài sản khác. N.T.T cũng nói đã thực hiện nhiều vụ trộm khác trên địa bàn TPHCM.

N.T.T và vị trí N.T.T đã trộm cắp tài sản.

Công an Phường An Đông khuyến cáo toàn thể sinh viên, lưu học sinh, cần cảnh giác tối đa và nâng cao ý thức bảo vệ tài sản cá nhân.

Thứ nhất, tuyệt đối không lơ là khi ra vào ký túc xá, khóa cửa phòng cẩn thận, kể cả khi vắng mặt trong thời gian ngắn. Thứ hai, cất giữ các tài sản có giá trị như laptop, điện thoại, tiền mặt) ở nơi an toàn. Cuối cùng, tăng cường cảnh giác với người lạ mặt đi lại trong khu vực ký túc xá hoặc khu dân cư. Kịp thời báo cáo cho các thầy cô nếu thấy dấu hiệu bất thường.