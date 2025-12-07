HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Danh sách ô tô bị ghi hình đi vào khu vực cấm ở đường Lê Đức Thọ, TPHCM

Anh Vũ

(NLĐO) - Từ ngày 10-11 đến ngày 26-11, Đội CSGT Hàng Xanh đã ghi hình xử phạt 69 ô tô tải đi vào khu vực cấm trên đường Lê Đức Thọ.

Đội CSGT Hàng Xanh, Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết đã ghi hình "phạt nguội" 69 ô tô tải đi vào khu vực cấm trên đường Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông.

Tra cứu tại đây:

69 ô tô đi vào đường cấm Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông

Đội CSGT Hàng Xanh nhấn mạnh xử lý quyết liệt ô tô vi phạm đi vào khu vực cấm để phòng ngừa tai nạn, ùn tắc giao thông.

Danh sách ô tô vi phạm đi vào khu vực cấm trên đường Lê Đức Thọ , TPHCM - Ảnh 1.

CSGT TPHCM xử lý xe tải vi phạm.

Số liệu được Đội CSGT Hàng Xanh ghi nhận từ ngày 10-11 đến ngày 26-11, đơn vị đã ghi hình, thông báo xử phạt đối 69 trường hợp ô tô tải vi phạm đi vào khu vực cấm trên đường Lê Đức Thọ.

Đơn vị đề nghị chủ phương tiện đến Đội CSGT Hàng Xanh để phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia các hoạt động giao thông, vận tải.

Đội CSGT Hàng Xanh rất mong sẽ nhận được các thông tin chia sẻ của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thông qua số điện thoại trực ban 028.37263803 để đơn vị triển khai lực lượng giải quyết kịp thời.

Tin liên quan

Tra cứu danh sách ô tô dừng, đỗ sai quy định bị CSGT TPHCM ghi hình

Tra cứu danh sách ô tô dừng, đỗ sai quy định bị CSGT TPHCM ghi hình

(NLĐO) - CSGT TPHCM đã ghi hình 108 ô tô do dừng, đỗ sai quy định; gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện đề nghị phối hợp xử lý

Điều gì đang chờ “Thầy Trung Cà Mau"?

(NLĐO) - "Thầy Trung Cà Mau" tự nhận có thể gỡ bùa yêu và nhiều loại bùa khác trên mạng xã hội.

Lưu ý lưu thông ở đường hầm sông Sài Gòn từ tối 19 đến rạng sáng 20-12

(NLĐO) - Theo điều chỉnh, từ 23 giờ ngày 19-12 đến 4 giờ ngày 20-12, cấm tất cả xe lưu thông qua đường hầm sông Sài Gòn.

đường cấm phạt nguội khu vực cấm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo