Đội CSGT Hàng Xanh, Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết đã ghi hình "phạt nguội" 69 ô tô tải đi vào khu vực cấm trên đường Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông.

Đội CSGT Hàng Xanh nhấn mạnh xử lý quyết liệt ô tô vi phạm đi vào khu vực cấm để phòng ngừa tai nạn, ùn tắc giao thông.

CSGT TPHCM xử lý xe tải vi phạm.

Số liệu được Đội CSGT Hàng Xanh ghi nhận từ ngày 10-11 đến ngày 26-11, đơn vị đã ghi hình, thông báo xử phạt đối 69 trường hợp ô tô tải vi phạm đi vào khu vực cấm trên đường Lê Đức Thọ.

Đơn vị đề nghị chủ phương tiện đến Đội CSGT Hàng Xanh để phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia các hoạt động giao thông, vận tải.

Đội CSGT Hàng Xanh rất mong sẽ nhận được các thông tin chia sẻ của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thông qua số điện thoại trực ban 028.37263803 để đơn vị triển khai lực lượng giải quyết kịp thời.