Bắt, khám xét nơi làm việc một cán bộ Ủy ban MTTQ VN xã chiếm đoạt 500 triệu đồng

Ngày 6-12, nguồn tin cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ và khám xét nơi làm việc, chỗ ở của ông Ức Kim Khoan, công chức của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phan Sơn (tỉnh Lâm Đồng) để làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng nhiệm vụ được giao trong việc chỉ đạo, điều phối các khoản hỗ trợ, ông Khoan đã tự ý chuyển 500 triệu đồng trong quỹ của MTTQ xã vào tài khoản cá nhân, gây nguy cơ thất thoát lớn cho ngân sách của cơ quan.

Đây là hành vi có chủ đích, được thực hiện tinh vi nhằm che giấu mục đích tư lợi.



Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố ông Ức Kim Khoan. Ảnh: CALĐ

Sự việc được phát hiện trong quá trình kiểm tra, đối chiếu số liệu tại tài khoản Quỹ cứu trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phan Sơn.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra mở rộng về trách nhiệm các cá nhân liên quan.

