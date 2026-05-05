Bắt giữ nhóm đối tượng hỗn chiến khiến một thanh niên tử vong

Ngày 5-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt giữ Đoàn Thanh Phúc (21 tuổi, trú xã Ea Kar) và Hà Quốc Trường (19 tuổi, trú xã Cư Prao) liên quan vụ đánh nhau khiến một thanh niên tử vong.

Hiện trường vụ hỗn chiến khiến một thanh niên tử vong

Trước đó, cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Tiến Tùng (28 tuổi, trú xã Ea Kar).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1 giờ 15 phút ngày 2-5, Trần Huy H. (17 tuổi, trú xã Dliê Ya) đang uống rượu cùng bạn tại một quán cà phê ở thôn 3, xã Ea Kar thì gặp Nguyễn Hoàng Mỹ N. (16 tuổi, trú TP Cần Thơ).

Do có mâu thuẫn từ trước, N. gọi H. ra ngoài nói chuyện rồi xảy ra xô xát.

Sau đó, H. vào quán lấy dao quay ra. Lúc này, Tùng (bạn trai của N.) cùng Phúc và Trường lao vào đánh nhau với H.

Trong lúc xô xát, Tùng dùng dao mang theo đâm H. tử vong.

Đến khoảng 2 giờ 45 phút cùng ngày, Tùng đến cơ quan công an đầu thú.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.