Mang cuốc đi hỗn chiến, 11 người bị Công an TPHCM khởi tố

Ngày 4-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Trước đó, ngày 13-4, 2 nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí (dao tự chế, cuốc, xẻng, gạch, cây sắt …) rượt đuổi đánh nhau gây mất an ninh trật tự trên tuyến đường Liên ấp 1,2,3 địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM. Hậu quả làm 1 người trong 2 nhóm trên bị thương đưa đi cấp cứu.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đã nhanh chóng huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành điều tra, truy xét…
Kết quả, Công an xã Tân Vĩnh Lộc đã triệu tập 20 đối tượng lên làm việc.
Đến nay, Công an TPHCM đã khởi tố 11 người thuộc hai nhóm và tiếp tục làm rõ hành vi của những người còn lại. Điều đặc biệt chú ý là nhóm các đối tượng bị khởi tố đều rất trẻ độ tuổi từ 2008 – 2010.
Công an TPHCM khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia các hành vi gây rối trật tự công cộng như tụ tập đông người trái phép, kích động, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng.
Mỗi cá nhân cần cư xử văn minh, tôn trọng quy định, không sử dụng rượu bia quá mức dẫn đến hành vi thiếu kiểm soát. Khi phát hiện vi phạm, người dân nên báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. Việc giữ gìn trật tự công cộng góp phần bảo đảm an toàn xã hội và xây dựng môi trường sống lành mạnh.
