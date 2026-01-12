Bắt giữ thanh niên cướp tài sản của người đi bán bánh bèo dạo

Sáng 12-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Kim Quang (29 tuổi, ngụ xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Cơ quan công an tạm giữ đối tượng Nguyễn Kim Quang để điều tra về hành vi cướp tài sản

Trước đó, rạng sáng 5-1, chị Nguyễn Thị Trúc L. (28 tuổi, ngụ phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) đi bán bánh bèo tại khu vực thôn Long Phụng (xã Phú Hòa 2).

Lúc này, một đối tượng đi xe máy chặn đầu xe của chị L. rồi dùng dao khống chế, đe dọa cướp số tiền 150.000 đồng cùng một điện thoại di động iPhone 8 Plus.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Công an xã Phú Hòa 2 và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai, trích xuất dữ liệu camera, tổ chức rà soát các đối tượng nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ thủ phạm gây án là Nguyễn Kim Quang.