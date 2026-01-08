HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an TPHCM truy xét nóng tên cướp trên đường Quang Trung

Anh Vũ

(NLĐO) - Chỉ sau 6 giờ nhận tin báo, Công an phường Thông Tây Hội đã bắt giữ tên cướp giật điện thoại.

Ngày 8-1, Công an phường Thông Tây Hội, TPHCM đã bắt giữ Guerrero Michael Huỳnh Đức, 27 tuổi, do cướp giật điện thoại.

- Ảnh 1.

Guerrero Michael Huỳnh Đức tại cơ quan công an.

Khuya 6-1, chị A. chở anh L.M.T di chuyển trên đường Quang Trung, phường Thông Tây Hội thì bị giật điện thoại iPhone 14 Pro Max. Sau khi gây án, người này chạy ngược chiều với tốc độ cao để tránh bị truy đuổi. 

Trung tá Nguyễn Lê Duy Luân, Trưởng Công an phường Thông Tây Hội báo cáo Công an TPHCM để phối hợp truy xét nóng.

Ngay sau đó, công an xác định Huỳnh Đức là nghi can nên tổ chức truy bắt.

Tại cơ quan công an, Đức cho biết do cận Tết cần tiền tiêu xài nên đã ra tay cướp giật. Điện thoại sau đó được bán lại với giá 4,6 triệu đồng. Hiện Công an phường Thông Tây Hội thu hồi và trả lại điện thoại cho anh T.

