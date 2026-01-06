Khen thưởng lực lượng phá án vụ cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng

Ngày 6-1, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức khen thưởng cán bộ, chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong điều tra, phá án vụ cướp tiệm vàng xảy ra tại xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ Phan Bảo Nhật (33 tuổi, trú thôn 2, xã Nhân Cơ) - nghi phạm cướp tại tiệm vàng T.H. trong chợ Nhân Cơ vào ngày 1-1 vừa qua.



Đại tá Đậu Xuân Bảo trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng tặng hoa, chúc mừng và trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đến 20 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia phá án; biểu dương chiến công của các đơn vị tham gia điều tra vụ án, bắt nhanh đối tượng cướp tiệm vàng.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng, việc điều tra, bắt nhanh đối tượng cướp tài sản đã thể hiện sự quyết tâm, trách nhiệm cao, mưu trí, sáng tạo và sắc bén về nghiệp vụ của Công an Lâm Đồng; góp phần củng cố vững chắc niềm tin của chính quyền và nhân dân đối với lực lượng công an.

Trong dịp này, Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ cũng trao giấy khen đến 4 tập thể công an, 24 cán bộ, chiến sĩ công an có thành tích trong tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.