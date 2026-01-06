Khen thưởng lực lượng phá án vụ cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng

Ngày 6-1, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức khen thưởng cán bộ, chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong điều tra, phá án vụ cướp tiệm vàng xảy ra tại xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.
Lực lượng chức năng đã bắt giữ Phan Bảo Nhật (33 tuổi, trú thôn 2, xã Nhân Cơ) - nghi phạm cướp tại tiệm vàng T.H. trong chợ Nhân Cơ vào ngày 1-1 vừa qua.
Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng tặng hoa, chúc mừng và trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đến 20 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia phá án; biểu dương chiến công của các đơn vị tham gia điều tra vụ án, bắt nhanh đối tượng cướp tiệm vàng.
Theo lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng, việc điều tra, bắt nhanh đối tượng cướp tài sản đã thể hiện sự quyết tâm, trách nhiệm cao, mưu trí, sáng tạo và sắc bén về nghiệp vụ của Công an Lâm Đồng; góp phần củng cố vững chắc niềm tin của chính quyền và nhân dân đối với lực lượng công an.
Trong dịp này, Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ cũng trao giấy khen đến 4 tập thể công an, 24 cán bộ, chiến sĩ công an có thành tích trong tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 1-1, Nhật đeo khẩu trang, đi xe máy đến tiệm trên hỏi mua vàng. Nghi phạm yêu cầu chủ tiệm vàng đưa nhiều loại trang sức như dây chuyền, lắc tay, nhẫn… để xem.
Chủ tiệm lần lượt đưa trang sức cho xem rồi Nhật chốt mua, yêu cầu chủ tiệm vàng báo giá với số lượng khoảng 4 lượng vàng, trị giá khoảng 500 triệu đồng. Lợi dụng lúc sơ hở, Nhật giật số vàng này rồi lên xe máy bỏ chạy.
Lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng lập tức vào cuộc và truy bắt được Nhật vào sáng 4-1 tại xã Đắk Tô (tỉnh Quảng Ngãi) cùng tang vật là số vàng mà nghi phạm định mang theo để vượt biên sang Lào.
