Đối tượng người nước ngoài phá kính nhiều xe ô tô, trộm cắp tài sản

Ngày 27-11, trên địa bàn phường Gia Viên, TP Hải Phòng, liên tiếp xảy ra các vụ đập phá kính xe ô tô, trộm cắp tài sản với thủ đoạn manh động, gây lo lắng trong nhân dân.

Jiang Chuangxing tại Công an phường Gia viên



Cụ thể, hồi 3 giờ 50 phút ngày 27-11, tại hồ Tiên Nga, trước nhà số 26/27 Lê Lợi, phường Gia Viên, xe ô tô BKS 15A-567.xx bị kẻ gian dùng gạch đập vỡ kính lái, lấy đi 1 ví da màu đen bên trong có 2 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng và 1 vòng tay, tổng trị giá tài sản khoảng 32 triệu đồng. Tiếp đó, hồi 4 giờ 15 phút cùng ngày, tại ngõ 11 Đông Khê, phường Gia Viên, đối tượng tiếp tục phá cửa kính xe ô tô BKS 15C-435.xx, lấy đi 1 túi da bên trong có ví, 3 triệu đồng tiền mặt và 1 điện thoại di động trị giá khoảng 3,5 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Gia Viên chủ công phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng, khẩn trương điều tra, truy xét theo dấu vết đối tượng.

Các xe ô tô bị Jiang Chuangxing đập kính xe, trộm cắp tài sản



Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm đấu tranh trấn áp tội phạm, chỉ sau 24 giờ, đến ngày 28-11, Công an phường Gia Viên đã bắt giữ Jiang Chuangxing (SN 1996, quốc tịch Trung Quốc_ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh, đồng thời thu giữ một số tang vật liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong đêm 27-11, Jiang Chuangxing đã gây ra 3 vụ đập kính xe ô tô trên địa bàn phường Gia Viên (trong đó 2 vụ trộm cắp trót lọt) và 1 vụ tại phường Ngô Quyền nhưng không lấy được tài sản.