Lực lượng người nhái Hải quân tìm thấy 1 nạn nhân vụ lật tàu khách tại hồ Thác Bà

Quân chủng Hải quân cho biết trong đêm 21-2, Lữ đoàn 126 Đặc công đã điều động 20 người nhái cùng máy lặn sâu, xuồng cứu nạn, máy nén khí và nhiều trang thiết bị chuyên dụng từ Hải Phòng đến hồ Thác Bà để tham gia tìm kiếm các nạn nhân. Đến 7 giờ 15 phút ngày 22-2, lực lượng người nhái của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 đã vớt được thi thể 1 nạn nhân là cháu H.Đ.M. (SN 2015) ở thôn 1, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai.

Lực lượng người nhái của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 đã tìm thấy thi thể 1 nạn nhân. Ảnh: Báo Hải Quân

Trung tá Vũ Minh Tiến, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 Đặc công người nhái, Lữ đoàn 126 - người trực tiếp chỉ huy thợ lặn, cho biết thi thể cháu H.Đ.M. được tìm thấy ngay khu vực mũi tàu chìm. Sau khi vớt được thi thể cháu M., đơn vị đã đưa lên bờ bàn giao cho gia đình và địa phương.

Hiện, các tổ đặc công người nhái của Lữ đoàn 126 tiếp tục khoanh vùng để tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 19 giờ 15 phút ngày 21-2, tàu chở khách mang BKS YB0876H và tàu chở đá BKS YB0919 va chạm nhau trên hồ Thác Bà, thuộc khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái. Hậu quả khiến tàu chở khách bị chìm làm 6 người mất tích.

Danh tính 6 nạn nhân mất tích được xác định gồm: H.T.T. (59 tuổi), H.T.H. (55 tuổi), T.T.H. (47 tuổi), H.V.T. (42 tuổi), H.Đ.M. (10 tuổi), H.T.T.T. (13 tuổi). Cả 6 nạn nhân đều trú tại thôn 1, xã Cảm Nhân.

Chính quyền địa phương cho biết tàu chở khách do ông Trần Anh Tuấn (47 tuổi, trú xã Bảo Ái) làm chủ, lái tàu là ông Triệu Văn Nội (31 tuổi, trú xã Cảm Nhân). Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tàu khách chở 23 người (kể cả lái tàu) di chuyển từ xã Yên Bình đi xã Cảm Nhân.

Tàu chở đá được xác định thuộc sở hữu của Công ty khoáng sản Marble Việt Nam (xã Lục Yên). Lái tàu là ông Nguyễn Văn Thâm (42 tuổi, trú xã Cảm Nhân).

Hiện, các cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai đã có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.