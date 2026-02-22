Chìm tàu chở khách đi chúc Tết, 6 người chết và mất tích: Nạn nhân là người thân với nhau

Ngày 22-2, thông tin từ ông Nguyễn Hoàng Long, Bí thư Đảng ủy xã Cảm Nhân (tỉnh Lào Cai), cho biết toàn bộ 22 hành khách cùng 1 lái tàu trong vụ tai nạn chìm tàu trên hồ Thác Bà đều là người địa phương. Họ đều sinh sống tại thôn Ngòi Song của xã Cảm Nhân. Các nạn nhân có quan hệ anh em ruột thịt, họ hàng gần với nhau.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại

Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã Cảm Nhân, thời điểm xảy ra sự việc, các nạn nhân đang trên đường đi chúc Tết từ khu vực TP Yên Bái (cũ) trở về địa phương. Khi tàu chở khách di chuyển trên hồ Thác Bà, đến khu vực thuộc địa phận xã Bảo Ái thì không may xảy ra tai nạn

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 19 giờ 15 phút ngày 21-2, tàu chở khách mang BKS YB0876H và tàu chở đá BKS YB0919 va chạm nhau trên hồ Thác Bà, thuộc khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái. Hậu quả khiến tàu chở khách bị chìm làm 6 người mất tích.

Danh tính 6 nạn nhân mất tích được xác định gồm: H.T.T. (59 tuổi), H.T.H. (55 tuổi), T.T.H. (47 tuổi), H.V.T. (42 tuổi), H.Đ.M. (10 tuổi), H.T.T.T. (13 tuổi). Cả 6 nạn nhân đều trú tại thôn Ngòi Song, xã Cảm Nhân. Đến sáng 22-2, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu H.M.Đ..

Theo những người may mắn thoát chết trong vụ tai nạn, sáng 21-2 (tức mùng 5 Tết) rủ nhau đi thuyền của người nhà xuống TP Yên Bái cũ chúc Tết người thân. Đến chiều, sau khi ăn cơm cùng nhau trên đường trở về thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Hiện, các cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai đã có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.