Pháp luật

Bắt một cán bộ xã chiếm đoạt hơn nửa tỉ đồng

Uyên Châu

(NĐLO)- Một cán bộ xã đã lợi dụng vị trí công tác hứa hẹn làm các thủ tục đất đai cho bà M. để nhận số tiền 520 triệu đồng, sau đó chiếm đoạt.

Ngày 31-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Viết Dực để điều tra làm rõ tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Các quyết định trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Bắt cán bộ xã Lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỉ Đồng từ thủ tục đất đai - Ảnh 1.

Bị can Dực

Theo công an, trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2023, Phạm Viết Dực là công chức thuộc UBND xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước trước đây (tỉnh Đồng Nai hiện nay) được giao phụ trách lĩnh vực địa chính - nông nghiệp; xây dựng - môi trường.

Khi thực hiện các nhiệm vụ được giao, Phạm Viết Dực đã lợi dụng vị trí công tác để hứa hẹn làm các thủ tục đất đai cho bà M.

Đổi lại, bà M. đã chuyển số tiền 520 triệu đồng cho Dực. Dực đã chiếm đoạt số tiền trên sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông báo những cá nhân (nếu có) bị Dực chiếm đoạt tài sản liên hệ công an để làm việc, làm rõ.

(NLĐO)- Ứng dụng ngân hàng giả có giao diện và cách thức sử dụng giống hệt như ứng dụng thật

(NLĐO) - Làm giả tài liệu cơ quan, nhà nước để chiếm đoạt tài sản, nhóm đối tượng bị bắt giữ.

(NLĐO) - Với chiêu trò rủ nhau hùn vốn mua đất, Đậu Thị Huyền Trang ở Hà Tĩnh đã lừa đảo chiếm đoạt 650 triệu đồng của nhiều người

