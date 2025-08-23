Bất ngờ điểm chuẩn của nhóm ngành sư phạm năm nay

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Bất ngờ điểm chuẩn của nhóm ngành sư phạm năm nay

Huế Xuân

(NLĐO) - Không chỉ giữ vững “phong độ”, nhóm ngành sư phạm còn vượt mặt nhiều ngành "hot", trở thành ngành có điểm chuẩn cao nhất ở nhiều trường ĐH.

Năm nay, Trường ĐH Sư phạm TP HCM có 2 ngành lấy điểm chuẩn vượt mốc 29 điểm và 4 ngành trên 28 điểm (xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT)

Bất ngờ điểm chuẩn của nhóm ngành sư phạm năm nay- Ảnh 1.

Nhóm ngành sư phạm vẫn giữ phong độ với mức điểm chuẩn gần như tuyệt đối

Ngành sư phạm hóa học dẫn đầu điểm chuẩn với 29,38 điểm, tiếp theo là sư phạm ngữ văn 29,07 điểm, sư phạm địa lý 28,83 điểm. Như vậy, thí sinh phải đạt ít nhất 9 điểm mỗi môn mới có cơ hội trúng tuyển vào nhóm ngành sư phạm của trường. 

Năm 2024, 2 ngành điểm chuẩn cao nhất là sư phạm ngữ văn và sư phạm lịch sử cùng mức 28,6 điểm, tuy nhiên không có ngành nào vượt mốc 29 điểm như nay. 

Điểm chuẩn Trường ĐH Sài Gòn dao động từ 18,43- 28,98 điểm (mức điểm này đã được quy đổi tương đương về tổ hợp gốc theo thang điểm 30 đối với tất cả phương thức xét tuyển). 

Đặc biệt, ngành có điểm chuẩn cao nhất vẫn thuộc về ngành sư phạm hóa học (28,98 điểm), tiếp theo là sư phạm vật lý (28,33 điểm), sư phạm địa lý (28,55 điểm).

Trước đó, Trường ĐH Sài Gòn công bố mức điểm sàn cao nhất cả nước là 25 điểm ở ngành sư phạm địa lý và sư phạm lịch sử. 

Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM năm nay dao động từ 21,1 - 29,57 điểm. Trong đó, ngành có mức điểm chuẩn cao nhất thuộc về sư phạm tiếng Anh với 29,57 điểm - đây cũng là ngành dẫn đầu điểm chuẩn năm 2024. 

Nhà trường cho biết điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng cho các phương thức xét tuyển theo điểm thi THPT năm 2025, theo kết quả học tập cấp THPT (học bạ) và theo điểm đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM. Mức điểm trúng tuyển công bố đã được quy đổi, cộng các điểm cộng theo đề án tuyển sinh của trường và cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Dù không ở khu vực TP HCM, song Trường ĐH Đà Lạt khiến nhiều thí sinh bất ngờ vẫn mức điểm chuẩn tăng vọt, đặc biệt ở nhóm ngành sư phạm. Điều này chứng tỏ mức độ cạnh tranh vào nhóm này rất cao. 

Bất ngờ điểm chuẩn của nhóm ngành sư phạm năm nay- Ảnh 3.

Trường ĐH Đà Lạt gây ấn tượng với nhóm ngành sư phạm tăng vọt

TS Đỗ Văn Toản, Phó trưởng Khoa Xã hội học và Công tác xã hội - Trường ĐH Đà Lạt, cho biết, ở phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành sư phạm toán học có mức điểm chuẩn cao nhất là 28,5 (tăng 2,7 điểm so với năm 2024). Xếp vị trí thứ 2 là ngành sư phạm vật lý với 28,25 điểm (tăng 3 điểm), ngành sư phạm hóa học với 28 điểm (tăng 2,75 điểm).

Ở phương thức xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT, 3 ngành này cũng giữ vị trí tốp đầu, điểm chuẩn cao nhất lên đến 29. Ở phương thức xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG TP HCM, ngành sư phạm toán tiếp tục giữ vị trí cao nhất với mức điểm ấn tượng 1.025. 

Khối C00 vẫn giữ phong độ

Năm 2025, điểm chuẩn trúng tuyển Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP HCM xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT, dao động từ 20 - 28,55.

Ngành báo chí vẫn dẫn đầu điểm chuẩn với 28,55 điểm (khối C00). Nếu không tính điểm ưu tiên, thí sinh phải đạt hơn 9,5 điểm/môn mới trúng tuyển ngành này.

Những ngành có mức điểm chuẩn trên 27 đều thuộc về khối C00, cụ thể: Nghệ thuật học (27,6 điểm), lịch sử (27,2 điểm), văn hóa học (27,35 điểm), báo chí chuẩn quốc tế (27 điểm), tâm lý học (27,75 điểm)


Tin liên quan

Choáng với điểm chuẩn vào ngành Sư phạm trường Đại học Hồng Đức

Choáng với điểm chuẩn vào ngành Sư phạm trường Đại học Hồng Đức

(NLĐO)- Cũng giống các năm trước, điểm chuẩn vào ngành Sư phạm trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) tiếp tục trong nhóm điểm cao ngất ngưỡng của trường

Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm TP HCM: 29,38 điểm mới trúng tuyển sư phạm hoá học

(NLĐO) - Năm nay, Trường ĐH Sư phạm TP HCM có 2 ngành lấy điểm chuẩn vượt mốc 29 điểm.

Điểm chuẩn trung bình Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật trên 26 điểm

(NLĐO) - Điểm trúng tuyển trung bình vào trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM năm 2025 là 26,16 điểm.

điểm chuẩn ngành hot thí sinh đại học trúng tuyển TP HCM ngành sư phạm sư phạm hóa học sư phạm vật lý sư phạm lịch sử
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo