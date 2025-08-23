Bất ngờ điểm chuẩn của nhóm ngành sư phạm năm nay

Năm nay, Trường ĐH Sư phạm TP HCM có 2 ngành lấy điểm chuẩn vượt mốc 29 điểm và 4 ngành trên 28 điểm (xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT)

Nhóm ngành sư phạm vẫn giữ phong độ với mức điểm chuẩn gần như tuyệt đối

Ngành sư phạm hóa học dẫn đầu điểm chuẩn với 29,38 điểm, tiếp theo là sư phạm ngữ văn 29,07 điểm, sư phạm địa lý 28,83 điểm. Như vậy, thí sinh phải đạt ít nhất 9 điểm mỗi môn mới có cơ hội trúng tuyển vào nhóm ngành sư phạm của trường.

Năm 2024, 2 ngành điểm chuẩn cao nhất là sư phạm ngữ văn và sư phạm lịch sử cùng mức 28,6 điểm, tuy nhiên không có ngành nào vượt mốc 29 điểm như nay.

Điểm chuẩn Trường ĐH Sài Gòn dao động từ 18,43- 28,98 điểm (mức điểm này đã được quy đổi tương đương về tổ hợp gốc theo thang điểm 30 đối với tất cả phương thức xét tuyển).

Đặc biệt, ngành có điểm chuẩn cao nhất vẫn thuộc về ngành sư phạm hóa học (28,98 điểm), tiếp theo là sư phạm vật lý (28,33 điểm), sư phạm địa lý (28,55 điểm).

Trước đó, Trường ĐH Sài Gòn công bố mức điểm sàn cao nhất cả nước là 25 điểm ở ngành sư phạm địa lý và sư phạm lịch sử.

Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM năm nay dao động từ 21,1 - 29,57 điểm. Trong đó, ngành có mức điểm chuẩn cao nhất thuộc về sư phạm tiếng Anh với 29,57 điểm - đây cũng là ngành dẫn đầu điểm chuẩn năm 2024.

Nhà trường cho biết điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng cho các phương thức xét tuyển theo điểm thi THPT năm 2025, theo kết quả học tập cấp THPT (học bạ) và theo điểm đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM. Mức điểm trúng tuyển công bố đã được quy đổi, cộng các điểm cộng theo đề án tuyển sinh của trường và cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Dù không ở khu vực TP HCM, song Trường ĐH Đà Lạt khiến nhiều thí sinh bất ngờ vẫn mức điểm chuẩn tăng vọt, đặc biệt ở nhóm ngành sư phạm. Điều này chứng tỏ mức độ cạnh tranh vào nhóm này rất cao.

Trường ĐH Đà Lạt gây ấn tượng với nhóm ngành sư phạm tăng vọt

TS Đỗ Văn Toản, Phó trưởng Khoa Xã hội học và Công tác xã hội - Trường ĐH Đà Lạt, cho biết, ở phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành sư phạm toán học có mức điểm chuẩn cao nhất là 28,5 (tăng 2,7 điểm so với năm 2024). Xếp vị trí thứ 2 là ngành sư phạm vật lý với 28,25 điểm (tăng 3 điểm), ngành sư phạm hóa học với 28 điểm (tăng 2,75 điểm).

Ở phương thức xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT, 3 ngành này cũng giữ vị trí tốp đầu, điểm chuẩn cao nhất lên đến 29. Ở phương thức xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG TP HCM, ngành sư phạm toán tiếp tục giữ vị trí cao nhất với mức điểm ấn tượng 1.025.

Khối C00 vẫn giữ phong độ Năm 2025, điểm chuẩn trúng tuyển Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP HCM xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT, dao động từ 20 - 28,55. Ngành báo chí vẫn dẫn đầu điểm chuẩn với 28,55 điểm (khối C00). Nếu không tính điểm ưu tiên, thí sinh phải đạt hơn 9,5 điểm/môn mới trúng tuyển ngành này. Những ngành có mức điểm chuẩn trên 27 đều thuộc về khối C00, cụ thể: Nghệ thuật học (27,6 điểm), lịch sử (27,2 điểm), văn hóa học (27,35 điểm), báo chí chuẩn quốc tế (27 điểm), tâm lý học (27,75 điểm)



