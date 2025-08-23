Choáng với điểm chuẩn vào ngành Sư phạm trường Đại học Hồng Đức

Trường Đại học Hồng Đức (thuộc tỉnh Thanh Hóa), ngày 22-8 đã công bố điểm chuẩn vào các ngành đào tạo chính đại học quy đợt 1, năm 2025. Trong đó, ngành Sư phạm tiếp tục có điểm chuẩn đầu vào gây "choáng" với điểm số cao ngất ngưỡng, gần chạm thang điểm tối đa.

Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) - nơi ngành Sư phạm trong những năm qua có điểm chuẩn đầu vào cao ngất ngưỡng

Theo đó, trong danh sách công bố điểm chuẩn các mã ngành, số điểm cao nhất là 28,38 điểm, còn số điểm chuẩn thấp nhất là 16 điểm.

Dẫn đầu điểm sản vào trường Đại học Hồng Đức vẫn giống như những năm trước là ngành Sư phạm, trong đó mức điểm trúng tuyển cao nhất là Sư phạm Ngữ văn là 28,38 điểm; tiếp đến là Sư phạm Địa lý 28,20 điểm, Sư phạm Lịch sử 28,13 điểm.

Có 14/40 ngành có điểm chuẩn trúng tuyển từ 22 điểm trở lên; 6 ngành có điểm trúng tuyển là 18 điểm. Các ngành còn lại có mức điểm chuẩn trúng tuyển từ 16-17,5 điểm.

Điều đáng nói, từ năm 2018 đến nay, điểm trung tuyển vào ngành Sư phạm (khối C) của trường Đại học Hồng Đức đều cao ngất ngưỡng, thậm chí, năm 2021, có một thí sinh trúng tuyển vào Sư phạm Ngư văn với số điểm 30,5 điểm (không có môn nào nhân hệ số 2, có cộng cả điểm ưu tiên).

Sinh viên trường Đại học Hồng Đức tại lễ tốt nghiệp. Ảnh: Trường ĐH Hồng Đức

Được biết, năm 2025, Đại học Hồng Đức dự kiến tuyển 2.690 chỉ tiêu đại học chính quy. Trường xét tuyển theo 5 phương thức, bao gồm: thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ THPT, tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tuyển thẳng theo quy định riêng của trường và xét kết quả đánh giá năng lực/tư duy đối với 40 ngành đào tạo.

Điểm chuẩn trường Đại học Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Thanh Hóa

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cũng vừa công bố điểm chuẩn vào các ngành năm 2025. Trong tổng 22 ngành đào tạo chính quy trình độ đại học năm 2025, ngành có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất là ngành Giáo dục tiểu học với điểm số các phương thức xét tuyển lần lượt là: Điểm xét tuyển theo Phương thức: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025: 27,32 điểm.

Điểm xét tuyển theo phương thức xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ): 27,77 điểm; Điểm xét tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 hoặc 2024: 27,32 điểm.

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Điểm xét tuyển theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy (TSA) của các đại học, trường đại học tổ chức năm 2025 là: 68,23 điểm; Điểm xét tuyển theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực (HSA) của các đại học, trường đại học tổ chức năm 2025 là 101,28 điểm.

Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa có 5/22 ngành tuyển sinh có điểm chuẩn trúng tuyển từ 26 điểm trở lên là các ngành: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục thể chất, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Tin học và Sư phạm Mỹ thuật. 1 ngành có điểm chuẩn trúng tuyển 18 điểm là ngành Luật. Các ngành còn lại có điểm chuẩn trúng tuyển 15 – 16,5 điểm.

Lý do điểm đầu vào ngành Sư phạm tại trường Đại học Hồng Đức trong những năm qua cao ngất ngưỡn, do ngành Sư phạm tuyển sinh theo phân bổ chỉ tiêu từ Bộ Giáo dục và Đào tạo hàng năm, căn cứ vào năng lực đào tạo và nhu cầu đặt hàng tuyển dụng giáo viên từ các địa phương. Nhiều ngành tuyển chỉ 10-40 chỉ tiêu, những ngành nào có chỉ tiêu cao ở khối Sư phạm cũng chỉ trên dưới 200 chỉ tiêu.Vì thế, chỉ tiêu đầu vào cạnh tranh rất cao. Bên cạnh đó, lý do khiến các ngành Sư phạm vào trường Đại học Hồng Đức những năm qua cao ngất ngưỡng, là khi thí sinh trúng tuyến sẽ được hỗ trợ sinh hoạt phí, học phí theo Nghị định 116/2020 được thực hiện trong 4 năm qua (hiện được sửa đổi bổ sung ở Nghị định 60/2025), với mức hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng sinh hoạt phí trong thời gian học tập tại trường. Ngoài ra, trong những năm gần đây, ngành Sư phạm được nhà nước quan tâm, có mức đãi ngộ tăng cao, sinh viên ra trường được hỗ trợ tìm việc làm, có công việc, nguồn thu nhập cao, ổn định.



