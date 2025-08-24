Tân sinh viên hào hứng nhập học sớm để "rinh" học bổng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Tân sinh viên hào hứng nhập học sớm để "rinh" học bổng

Nguyễn Huỳnh

(NLĐO) - Ngay sau khi có điểm chuẩn, nhiều tân sinh viên đã nhanh chóng có mặt ở TP HCM để làm thủ tục nhập học trực tiếp và tham quan "nhà" mới.

Tân sinh viên hào hứng nhập học sớm để "rinh" học bổng- Ảnh 1.

Tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, em Phạm Thị Yến Nhi là tân sinh viên đầu tiên đến trường "check - in" và làm thủ tục nhập học sớm. "Khoác trên mình màu áo blouse điều dưỡng, em vừa cảm thấy tự hào, vừa phải nhắc nhở bạn thân nỗ lực hơn nữa" - Nhi chia sẻ.

Tân sinh viên hào hứng nhập học sớm để "rinh" học bổng- Ảnh 2.

ThS Bùi Quang Trung, Trưởng Phòng Truyền thông Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết 2.000 thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 nhập học trước ngày 15-9, nhà trường tặng học bổng 17 triệu đồng gồm 12 triệu đồng trừ trực tiếp vào học phí học kỳ 1 và voucher học tiếng Anh trị giá 5 triệu đồng.

Tân sinh viên hào hứng nhập học sớm để "rinh" học bổng- Ảnh 3.

Ê-kíp chụp ảnh chuyên nghiệp giúp tân sinh viên có những tấm ảnh thẻ lung linh nhất

Tân sinh viên hào hứng nhập học sớm để "rinh" học bổng- Ảnh 4.

Đối với các thí sinh trúng tuyển từ nguyện vọng 2, nhà trường tặng học bổng 12 triệu đồng gồm 7 triệu đồng trừ trực tiếp vào học phí học kỳ 1 và voucher học tiếng Anh trị giá 5 triệu đồng. Ngoài ra, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành còn dành nhiều suất học bổng đầu vào cho tân sinh viên với giá trị lên đến 30% - 50% - 100% học phí toàn khóa.

Tân sinh viên hào hứng nhập học sớm để "rinh" học bổng- Ảnh 5.

Dù ở các tỉnh, thành phố xa nhưng nhiều phụ huynh vẫn muốn đến trường ĐH để làm thủ tục nhập học cùng con. "Lần đầu tiên con lên TP HCM, "lạ nước, lạ cái" nên tôi không an tâm để con đi 1 mình, hơn nữa tôi cũng muốn tham quan xem ngôi trường mới của con như thế nào" - phụ huynh Minh Ánh (tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ.

Tân sinh viên hào hứng nhập học sớm để "rinh" học bổng- Ảnh 6.

Tân sinh viên có nhu cầu tìm chỗ ở sẽ được đội ngũ cộng tác viên hỗ trợ tìm nhà trọ, ký túc xá uy tín, an toàn

Tân sinh viên hào hứng nhập học sớm để "rinh" học bổng- Ảnh 7.

Em Thuý Ái cùng ba mẹ và chị gái đã xuất phát đã xuất phát từ An Giang lúc 1 giờ và có mặt tại Trường Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH) từ sáng 23-8. Tân sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 1, ngành quản trị sự kiện hào hứng nói: "Em rất yêu thích sân khấu, mê quay, chụp và luôn khao khát được kể chuyện qua hình ảnh. Em tin rằng đại học không chỉ là nơi học, mà là nơi để em "cháy" hết mình với ước mơ"

Tân sinh viên hào hứng nhập học sớm để "rinh" học bổng- Ảnh 8.

Năm nay, Trường HUTECH tặng học bổng ưu đãi đặc biệt 5 triệu đồng dành cho 1.000 thí sinh nhập học sớm nhất năm 2025. Trước đó, nhà trường đã thực hiện xét tặng học bổng HUTECH trị giá 25% học phí toàn khóa cho tất cả thí sinh đăng ký xét học bạ đáp ứng đủ điều kiện.

Tân sinh viên hào hứng nhập học sớm để "rinh" học bổng- Ảnh 9.

Sau khi áp dụng học bổng, mức học phí khóa 2025 đối với các ngành đào tạo cử nhân khoảng 11 triệu đồng/học kỳ; các ngành đào tạo kỹ sư là 10 triệu đồng/học kỳ; các ngành đào tạo đặc thù gồm kiến trúc, dược học, thú y là 12 triệu đồng/học kỳ.

Tân sinh viên hào hứng nhập học sớm để "rinh" học bổng- Ảnh 10.

Cũng theo thông báo của hội đồng tuyển sinh HUTECH, nhà trường dự kiến xét tuyển bổ sung ở phương thức xét tuyển học bạ với mức điểm xét tuyển từ ngưỡng điểm chuẩn đợt 1 đã công bố. Thời gian nhận hồ sơ xét bổ sung là đến 17 giờ ngày 10-9.


Tin liên quan

Hơn 50% sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân tốt nghiệp loại xuất sắc

Hơn 50% sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân tốt nghiệp loại xuất sắc

(NLĐO)-Tỉ lệ sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc năm 2025 chiếm hơn 86% tổng số sinh viên tốt nghiệp.

Điểm 30 chưa chắc đỗ: Vì sao sư phạm ngoại ngữ ĐH Huế "khốc liệt"?

(NLĐO) - Đạt 30 điểm nhưng phải kèm thêm tiêu chí phụ mới vào được 2 ngành sư phạm là tiếng Anh và tiếng Trung Quốc của Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế.

Điểm chuẩn nhóm ngành sức khỏe giảm sâu, liệu còn sức hút với thí sinh?

(NLĐO) - Nhiều trường ĐH TP HCM công bố điểm chuẩn nhóm ngành sức khỏe giảm mạnh, trong đó có ngành giảm gần 5 điểm.

điểm chuẩn nhập học sinh viên TP HCM tân sinh viên ngành hot Trường ĐH Nguyễn Tất Thành HUTECH nhập học sớm học bổng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo