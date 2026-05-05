Bất ngờ kết quả test nhanh ma túy các tài xế ở KCN Sóng Thần

Ngày 5-5, Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc phối hợp với Đồn Công an KCN Sóng Thần cùng các đơn vị liên quan đang điều tra, làm rõ vụ nhiều tài xế dương tính với chất ma túy xảy ra trên địa bàn.

Lực lượng chức năng kiểm tra, test nhanh ma túy đối với các tài xế tại KCN Sóng Thần. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 4-5, lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, test nhanh ma túy đối với các tài xế thuộc Công ty TNHH TMDV Vận tải C.H. (đường số 10, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An, TPHCM).

Qua kiểm tra, tài xế Nguyễn Văn H. (SN 1993; quê Đồng Nai; tạm trú phường An Phú, TPHCM) có kết quả dương tính với ma túy đá (MET). Làm việc với cơ quan công an, H. khai nhận đã sử dụng ma túy vào ngày 28-4 trước đó.

Từ lời khai ban đầu, lực lượng chức năng nhanh chóng mở rộng xác minh, mời làm việc thêm 3 tài xế khác có liên quan, gồm: Nguyễn Bá L. (SN 1987; quê Thanh Hóa), Lê Văn Đ. (SN 1992; quê Hà Tĩnh) và Lê Vũ M. (SN 1984; quê Thanh Hóa), hiện cùng tạm trú tại TPHCM.

Qua test nhanh, cả 3 người này đều dương tính với ma túy đá. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc đã được Công an phường Dĩ An tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, đồng thời truy xét thêm các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.