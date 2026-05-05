Clip tài xế cả gan chạy xe container ngược chiều trên đường đông ở TPHCM

CLIP: Xe container chạy ngược chiều trên đường Đỗ Mười.

Ngày 5-5, Đội CSGT An Sương (thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM) xác minh, mời tài xế container chạy ngược chiều trên đường Đỗ Mười, phường An Phú Đông đến trụ sở làm việc.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại cảnh xe container chạy ngược chiều trên đường Đỗ Mười vào tối 4-5, đoạn tại giao lộ với đường An Phú Đông 09.

Đáng nói, lúc này rất đông xe di chuyển trên đường nhưng tài xế vẫn ngang nhiên lái container đi ngược chiều để vào một bãi gần đó. Do bị choáng hết đường, các phương tiện buộc phải tránh, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Video đăng tải lên mạng xã hội thu hút nhiều ý kiến bức xúc bởi sự xem thường an toàn giao thông của tài xế.