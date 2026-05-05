Thời sự

Thông tin nổi bật ở TPHCM: Kiến nghị "xóa" dự án treo, dẹp chợ tự phát

NGUYỄN PHAN

(NLĐO) - Cử tri kiến nghị "xóa" dự án treo, "phù phép" thẻ tín dụng, cùng các vấn đề dân sinh, hạ tầng… là những thông tin nổi bật, tại TPHCM ngày 5-5

Ngắm phối cảnh đường trên cao 28.700 tỉ đồng chạy dọc Quốc lộ 51 nối Đồng Nai với TPHCM

Cuối tháng 4-2026, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI (nay là TP Đồng Nai) đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường trên cao Quốc lộ 51 từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao Võ Nguyên Giáp với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đây là dự án hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông của TP Đồng Nai, vừa kết nối với TPHCM.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/ngam-phoi-canh-duong-tren-cao-28700-ti-dong-chay-doc-quoc-lo-51-noi-dong-nai-voi-tphcm-196260505073313376.htm
Thông tin nổi bật ở TPHCM: Kiến nghị "xóa" dự án treo, dẹp chợ tự phát - Ảnh 1.

Nút giao Quốc lộ 51 với Quốc lộ 1 được đầu tư xây dựng với 4 tầng, giúp giảm ùn tắc giao thông khu vực cửa ngõ TP Đồng Nai

Cử tri TPHCM kiến nghị chuyển đổi thêm nhiều dự án treo thành công viên

Sáng 5-5, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, đơn vị số 8 tiếp xúc cử tri 9 phường gồm Tân Phú, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Phú Thạnh, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/cu-tri-tphcm-kien-nghi-chuyen-doi-them-nhieu-du-an-treo-thanh-cong-vien-196260505123555107.htm

Thông tin nổi bật ở TPHCM: Kiến nghị "xóa" dự án treo, dẹp chợ tự phát - Ảnh 2.

Trung tướng Nguyễn Minh Đức phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri

Công an điều tra vụ người đàn ông tử vong giữa đường ở TPHCM

Sáng 5-5, Công an TPHCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc một người đàn ông tử vong trên đường ĐT743A, đoạn qua phường Đông Hòa.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/cong-an-dieu-tra-vu-nguoi-dan-ong-tu-vong-giua-duong-o-tphcm-19626050509164406.htm

Thông tin nổi bật ở TPHCM: Kiến nghị "xóa" dự án treo, dẹp chợ tự phát - Ảnh 3.

Người đàn ông tử vong trên đường ĐT743A, nghi bị xe tông rồi bỏ chạy

Vỉa hè thành chợ tự phát, người dân bức xúc mong chờ xử lý

Sau phản ánh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường ở cửa ngõ phía Tây TPHCM, mới đây, Báo Người Lao Động tiếp tục nhận phản ánh người dân về chợ tự phát trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/via-he-thanh-cho-tu-phat-nguoi-dan-buc-xuc-mong-cho-xu-ly-196260505082702488.htm

Thông tin nổi bật ở TPHCM: Kiến nghị "xóa" dự án treo, dẹp chợ tự phát - Ảnh 5.

Bày bán hàng hóa chiếm hết vỉa hè trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận

"Phù phép" thẻ tín dụng qua gian hàng ảo

Hôm nay (5-5), sau gần nửa tháng xét xử và nghị án, TAND TPHCM đã tuyên án sơ thẩm bị cáo Lê Thị Kim Hòa (33 tuổi; ngụ phường Long Bình, TPHCM) 12 năm tù; Đào Thị Kiều Oanh (37 tuổi, ngụ phường Bảy Hiền, TPHCM) 11 năm tù cùng về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/phu-phep-the-tin-dung-qua-gian-hang-ao-196260505114002244.htm

Thông tin nổi bật ở TPHCM: Kiến nghị "xóa" dự án treo, dẹp chợ tự phát - Ảnh 6.

Các bị cáo tại tòa

Công an TPHCM tìm 2 nạn nhân của người đàn ông 45 tuổi

Ngày 5-5, Công an TPHCM cho biết đang thụ lý vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Mạnh Cường (45 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa, TPHCM) thực hiện.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/cong-an-tphcm-tim-2-nan-nhan-cua-nguyen-manh-cuong-196260505103134759.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 4-5: Người mắc bệnh giang mai tăng; mở rộng đường Trần Bình Trọng

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 4-5: Người mắc bệnh giang mai tăng; mở rộng đường Trần Bình Trọng

(NLĐO) - Trong ngày 4-5, dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng được khởi công; Công an khởi tố 11 người mang vũ khí đi hỗn chiến;...

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 3-5: Cửa ngõ phía Tây ùn tắc; trực thăng đưa 2 bệnh nhân đi cấp cứu

(NLĐO) - Trong ngày 3-5, cửa ngõ phía Tây TPHCM ùn tắc cục bộ sau lễ; công an bắt khẩn cấp kẻ giật cọc vé số của người nghèo

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 1-5: Thông xe cầu vượt nút giao An Phú; cháy quán ăn khu trung tâm

(NLĐO) - Trong ngày 1-5, Công an TPHCM điều tra vụ cháy quán ăn ở đường Trần Hưng Đạo; Công đoàn phường Gia Định tặng 200 suất ăn cho người lao động...

