Bất ngờ kết quả tổng rà soát cơ sở vật chất trường học sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Bất ngờ kết quả tổng rà soát cơ sở vật chất trường học sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP HCM

Đặng Trinh

(NLĐO)- Thống kê có khoảng 125 cơ sở giáo dục ở TP HCM có các hạng mục công trình xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ mất an toàn cho học sinh và giáo viên

Sở GD-ĐT TP HCM đã có báo cáo cụ thể sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP tại Công văn 2057/2025 của UBND TP về tổng rà soát và tham mưu phương án tổng thể về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại tất cả các trường công lập trên địa bàn TP.

Sở GD-ĐT cho biết sau sáp nhập, quy mô ngành GD-ĐT đã thể hiện rõ về quy mô, số lượng. Cụ thể, năm học 2025-2026, TP HCM có gần 2,6 triệu học sinh, và gần 3.600 trường học.

Dù số lượng trường lớp lớn nhưng chưa xứng tầm với sự phát triển của TP HCM mới. Thực trạng hiện nay vẫn còn tồn tại một số bất cập như: Số lượng trường lớp, phòng học hiện nay vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu về chỗ học cho con em trong độ tuổi trên địa bàn TP. Sĩ số học sinh trên lớp còn cao, tình trạng áp lực, thiếu chỗ học ở mỗi địa bàn xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP HCM không đồng đều, có nơi thiếu rất nhiều phòng học nhưng cũng có nơi gần như không có hoặc có ít nhu cầu.

Thống kê đến tháng 6-2025, tại TP HCM trước sáp nhập đạt 297 phòng học/vạn dân (dự kiến đến cuối năm 2025 ,TP HCM trước sáp nhập sẽ đạt 300 phòng học/vạn dân độ tuổi đi học từ 3 đến 18 tuổi). Tuy nhiên, tỉ lệ này không đồng đều giữa các cấp học, cụ thể: từ 3 đến dưới 6 tuổi đạt 478 phòng học, từ 6 tuổi đến dưới 11 tuổi đạt 262 phòng học, từ 11 tuổi đến dưới 15 tuổi đạt 237 phòng học, từ 15 tuổi đến 18 tuổi đạt 257 phòng học.

Đến nay, khi thực hiện sáp nhập, TP HCM mới đạt 277 phòng học/vạn dân độ tuổi đi học (từ 3 đến 18 tuổi) (trong đó: Khu vực tỉnh Bình Dương đạt 200; Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 316; TP HCM (trước sáp nhập) đạt 297).

Bất ngờ kết quả tổng rà soát cơ sở vật chất trường học sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP HCM - Ảnh 1.

Một phòng học ở Trường Tiểu học Đông An (Khu vực II - TP HCM)

Số lượng phòng học chưa đảm bảo để thực hiện tổ chức dạy 2 buổi/ngày theo tỉ lệ quy định của Bộ GD-ĐT cho các bậc học. Nhiều trường lớp, phòng học đã được đầu tư xây dựng quá niên hạn sử dụng ngày càng xuống cấp hoặc được xây dựng theo quy chuẩn cũ đã lỗi thời không còn đảm bảo an toàn, không đáp ứng được nhu cầu sử dụng và các yêu cầu theo chương trình giáo dục hiện nay.

Theo số liệu báo cáo, có khoảng 3.253 phòng học, phòng bộ môn cần bảo dưỡng, sửa chữa.

Ngoài phòng học, phòng bộ môn các cơ sở giáo dục cần sửa chữa rất nhiều các hạng mục để đáp ứng nhu cầu sử dụng. Trong đó, có nhu cầu đầu tư xây dựng thay thế cho các hạng mục công trình xuống cấp nghiêm trọng có nguy cơ mất an toàn. Cụ thể, có khoảng 125 cơ sở giáo dục trên địa bàn TP HCM có các hạng mục công trình xuống cấp nghiêm trọng gây nguy cơ mất an toàn cho học sinh và giáo viên. Trong đó, bậc mầm non: 40; tiểu học: 53, THCS: 29. Nguyên nhân chính là do các hạng mục này được xây dựng đã lâu, quá niên hạn sử dụng (từ trên 20 năm) nên xuống cấp nặng nề, việc sửa chữa nhỏ lẻ không mang lại hiệu quả, lãng phí nguồn vốn đầu tư.

Trước đó, ngày 22-9, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đã ký văn bản gửi lãnh đạo các sở, ngành, UBND các phường, xã, đặc khu và các đơn vị liên quan về tổng rà soát và tham mưu phương án tổng thể về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại tất cả các trường công lập trên địa bàn TP.

Bất ngờ kết quả tổng rà soát cơ sở vật chất trường học sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP HCM - Ảnh 2.Chỉ đạo khẩn của Chủ tịch UBND TP HCM sau phản ánh trường học xuống cấp nghiêm trọng

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TP HCM chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính khẩn trương điều phối, bố trí ngay bàn ghế và trang thiết bị cần thiết cho trường học

Theo Chủ tịch UBND TP, thời gian qua, báo chí và dư luận xã hội phản ánh tình trạng một số trường học trên địa bàn TP có cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy và học, gây bức xúc trong phụ huynh và nhân dân.

Tin liên quan

Chỉ đạo khẩn của Chủ tịch UBND TP HCM sau phản ánh trường học xuống cấp nghiêm trọng

Chỉ đạo khẩn của Chủ tịch UBND TP HCM sau phản ánh trường học xuống cấp nghiêm trọng

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TP HCM chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính khẩn trương điều phối, bố trí ngay bàn ghế và trang thiết bị cần thiết cho trường học

TP HCM: Trường học phải minh bạch về sĩ số học sinh, các khoản thu chi

(NLĐO)- Các trường phải triển khai thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý thu chi tài chính, công khai các khoản thu chi ngay từ đầu năm học

TP HCM: Nhiều trường học cảnh báo khẩn chiêu lừa đảo nhắm đến phụ huynh trong kỳ tuyển sinh đầu cấp

(NLĐO)-Hiện nay, đối tượng lừa đảo qua mạng lợi dụng vào thời điểm các em đang chuẩn bị thi cuối kỳ II, xét lấy điểm tuyển vào lớp 6 và thi vào lớp 10

tỉnh Bình Dương cơ sở vật chất đầu tư xây dựng đảm bảo an toàn trường tiểu học Sở Tài chính dư luận xã hội mất an toàn thiết bị dạy học cơ sở giáo dục
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo