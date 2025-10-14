Bất ngờ kết quả tổng rà soát cơ sở vật chất trường học sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP HCM

Sở GD-ĐT TP HCM đã có báo cáo cụ thể sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP tại Công văn 2057/2025 của UBND TP về tổng rà soát và tham mưu phương án tổng thể về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại tất cả các trường công lập trên địa bàn TP.

Sở GD-ĐT cho biết sau sáp nhập, quy mô ngành GD-ĐT đã thể hiện rõ về quy mô, số lượng. Cụ thể, năm học 2025-2026, TP HCM có gần 2,6 triệu học sinh, và gần 3.600 trường học.

Dù số lượng trường lớp lớn nhưng chưa xứng tầm với sự phát triển của TP HCM mới. Thực trạng hiện nay vẫn còn tồn tại một số bất cập như: Số lượng trường lớp, phòng học hiện nay vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu về chỗ học cho con em trong độ tuổi trên địa bàn TP. Sĩ số học sinh trên lớp còn cao, tình trạng áp lực, thiếu chỗ học ở mỗi địa bàn xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP HCM không đồng đều, có nơi thiếu rất nhiều phòng học nhưng cũng có nơi gần như không có hoặc có ít nhu cầu.

Thống kê đến tháng 6-2025, tại TP HCM trước sáp nhập đạt 297 phòng học/vạn dân (dự kiến đến cuối năm 2025 ,TP HCM trước sáp nhập sẽ đạt 300 phòng học/vạn dân độ tuổi đi học từ 3 đến 18 tuổi). Tuy nhiên, tỉ lệ này không đồng đều giữa các cấp học, cụ thể: từ 3 đến dưới 6 tuổi đạt 478 phòng học, từ 6 tuổi đến dưới 11 tuổi đạt 262 phòng học, từ 11 tuổi đến dưới 15 tuổi đạt 237 phòng học, từ 15 tuổi đến 18 tuổi đạt 257 phòng học.

Đến nay, khi thực hiện sáp nhập, TP HCM mới đạt 277 phòng học/vạn dân độ tuổi đi học (từ 3 đến 18 tuổi) (trong đó: Khu vực tỉnh Bình Dương đạt 200; Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 316; TP HCM (trước sáp nhập) đạt 297).

Một phòng học ở Trường Tiểu học Đông An (Khu vực II - TP HCM)

Số lượng phòng học chưa đảm bảo để thực hiện tổ chức dạy 2 buổi/ngày theo tỉ lệ quy định của Bộ GD-ĐT cho các bậc học. Nhiều trường lớp, phòng học đã được đầu tư xây dựng quá niên hạn sử dụng ngày càng xuống cấp hoặc được xây dựng theo quy chuẩn cũ đã lỗi thời không còn đảm bảo an toàn, không đáp ứng được nhu cầu sử dụng và các yêu cầu theo chương trình giáo dục hiện nay.

Theo số liệu báo cáo, có khoảng 3.253 phòng học, phòng bộ môn cần bảo dưỡng, sửa chữa.

Ngoài phòng học, phòng bộ môn các cơ sở giáo dục cần sửa chữa rất nhiều các hạng mục để đáp ứng nhu cầu sử dụng. Trong đó, có nhu cầu đầu tư xây dựng thay thế cho các hạng mục công trình xuống cấp nghiêm trọng có nguy cơ mất an toàn. Cụ thể, có khoảng 125 cơ sở giáo dục trên địa bàn TP HCM có các hạng mục công trình xuống cấp nghiêm trọng gây nguy cơ mất an toàn cho học sinh và giáo viên. Trong đó, bậc mầm non: 40; tiểu học: 53, THCS: 29. Nguyên nhân chính là do các hạng mục này được xây dựng đã lâu, quá niên hạn sử dụng (từ trên 20 năm) nên xuống cấp nặng nề, việc sửa chữa nhỏ lẻ không mang lại hiệu quả, lãng phí nguồn vốn đầu tư.

Trước đó, ngày 22-9, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đã ký văn bản gửi lãnh đạo các sở, ngành, UBND các phường, xã, đặc khu và các đơn vị liên quan về tổng rà soát và tham mưu phương án tổng thể về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại tất cả các trường công lập trên địa bàn TP.

Sở GD-ĐT TP HCM chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính khẩn trương điều phối, bố trí ngay bàn ghế và trang thiết bị cần thiết cho trường học

Theo Chủ tịch UBND TP, thời gian qua, báo chí và dư luận xã hội phản ánh tình trạng một số trường học trên địa bàn TP có cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy và học, gây bức xúc trong phụ huynh và nhân dân.