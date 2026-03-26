Pháp luật

Bất ngờ kiểm tra một căn nhà, Công an TPHCM bắt 3 người

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM đã bắt 3 người sau khi bất ngờ kiểm tra một căn nhà và phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng

Ngày 26-3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán, giao "khí cười" tận nơi, số tiền giao dịch hơn 10 tỉ đồng.

Công an TPHCM đã ra lệnh bắt để tạm giam Huỳnh Đức Cường (SN 2004), Phan Thành Đạt (SN 2002) và Nguyễn Thị Vân (SN 1998).

Công an TPHCM thi hành lệnh bắt nhóm Cường (áo trắng), Vân và Đạt (áo đen)

Trước đó, kiểm tra đột xuất một căn nhà trên đường Lê Văn Khương, phường Tân Thới Hiệp (TPHCM), lực lượng trinh sát phát hiện 30 bình khí cười cùng nhiều bóng cao su, van sử dụng. 

Mở rộng điều tra, Công an TPHCM thu giữ tổng cộng 59 bình khí cười (tổng trọng lượng hơn 300 kg) của các đối tượng liên quan trong đường dây.

Các đối tượng cùng tang vật vụ án

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Huỳnh Đức Cường là người cầm đầu, tổ chức việc mua bán, nhận tiền qua tài khoản ngân hàng và điều phối giao hàng. 

Phan Thành Đạt được thuê đóng gói, giao hàng với hàng trăm đơn vận chuyển; Nguyễn Thị Vân tham gia bán lại cho khách, hưởng chênh lệch.

Nhóm này sử dụng mạng xã hội để liên hệ, giao hàng tận nơi và thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng nhằm che giấu hoạt động vi phạm. 

Kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây đã thực hiện nhiều giao dịch mua bán khí cười, với tổng số tiền qua các tài khoản lên tới hơn 10 tỉ đồng. 

Theo Công an TPHCM, từ năm 2025, việc mua bán, sử dụng khí cười cho mục đích sử dụng cho con người là hành vi bị nghiêm cấm. Mọi hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. 

Loại khí này tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh, làm mất kiểm soát hành vi, đe dọa sức khỏe và tính mạng người sử dụng.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân, đặc biệt các gia đình cần quản lý chặt con em, không để tham gia, sử dụng "khí cười"; kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi vi phạm.

Việc nhanh chóng phát hiện, triệt phá đường dây không chỉ thể hiện sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Ban Giám đốc Công an TPHCM mà còn khẳng định tinh thần quyết tâm, trách nhiệm cao của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong đấu tranh với tội phạm, vì sự phát triển lành mạnh, bình yên và hạnh phúc của người dân thành phố.

Công an TPHCM bắt khẩn cấp 2 đối tượng lừa đảo cực kỳ tinh vi

hàng cấm khí cười Công an TPHCM
