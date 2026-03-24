Công an TPHCM khuyến cáo mới nhất, người dân cần biết

Ngày 24-3, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TPHCM đã phát thông báo cảnh báo về đảm đảo an ninh, an toàn hàng không.

Theo đó, thời gian qua, các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm; do đó đảm bảo an ninh, an toàn hàng không là trách nhiệm của mỗi người dân.

Bay flycam/drone trái phép gần sân bay: Phạt nặng

Công an TPHCM cho biết các hành vi vi phạm về an ninh hàng không phổ biến như: vào khu vực hạn chế trái phép; mang vật nguy hiểm lên máy bay; gây rối, đe dọa, tung tin giả; không chấp hành hướng dẫn an toàn.

Công an TPHCM khuyến cáo hành vi bay flycam trái phép gần sân bay

Các hành vi này có mức phạt từ vài trăm ngàn đồng lên đến 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền bay, đình chỉ hoạt động; truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đặc biệt, Công an TPHCM khuyến cáo người dân hành vi bay flycam/drone trái phép gần sân bay sẽ bị phạt lên đến 80 triệu đồng và có thể bị xử lý hình sự nếu gây hậu quả.

Vật phẩm nguy hiểm bị cấm khi đi máy bay

Công an TPHCM cũng thông tin quy định về vật phẩm nguy hiểm khi đi máy bay (Theo Quyết định số 1541/QĐ-CHK ngày 14-9-2021 của Cục Hàng không Việt Nam ban hành danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm, hạn chế mang vào khu vực hạn chế, mang lên tàu bay.

Vật phẩm bị cấm gồm: chất nổ, chất cháy (pháo, xăng, thuốc nổ); vũ khí, súng, vật giống vũ khí; dao, kéo, vật sắc nhọn (trong hành lý xách tay)

Vật phẩm hạn chế mang lên máy bay bao gồm: Pin lithium → chỉ được mang xách tay (Pin có dung lượng ≤ 100 Wh (thường là các loại 5.000–20.000 mAh) được phép mang theo trong hành lý xách tay; Pin từ 100 Wh đến 160 Wh chỉ được mang khi có sự chấp thuận trước của hãng và thường giới hạn tối đa 1–2 viên/người; Pin > 160 Wh bị cấm hoàn toàn, không được vận chuyển). Tuyệt đối không được bỏ trong hành lý ký gửi.