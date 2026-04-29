Thời sự

Chính thức thông xe tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, xóa thế độc đạo của Quốc lộ 51

Nguyễn Tuấn

(NLĐO) - Hơn 37 km thuộc Dự án Thành phần 2 và 3 tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã chính thức thông xe từ 17 giờ chiều 29-4.

Tham dự buổi lễ thông xe có ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM; ông Bùi Xuân Cường-Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Phát biểu tại lễ thông xe, ông Nguyễn Văn Trình, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông TPHCM cho biết, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của TPHCM và Đồng Nai, được kỳ vọng từ nhiều năm qua. Khi hoàn thành, công trình không chỉ đáp ứng mong mỏi của hai địa phương mà còn tạo cú hích lớn cho phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng, phá thế độc đạo Quốc lộ 51.

CLIP thông xe cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu

Dự án được đầu tư theo quy mô giai đoạn 1 từ 4 đến 6 làn xe, với tổng mức đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng, chia thành 3 dự án thành phần. Ông Trình nhấn mạnh, đến nay, dự án đáp ứng, đủ điều kiện đưa vào khai thác giai đoạn 1 đối với đoạn từ Km16+200 đến Km53+700, với tổng chiều dài khoảng 37,5 km, thuộc hai dự án thành phần 2 và 3.

Dự án cũng mở ra không gian phát triển mới cho toàn vùng, tạo động lực thúc đẩy logistics, công nghiệp và đô thị hóa, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, giảm tải cho Quốc lộ 51.

 “Để có được những đoạn đường bằng phẳng, êm thuận như hôm nay là cả một quá trình nỗ lực lớn. Dự án đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương, sự hỗ trợ từ Trung ương và đặc biệt là sự đồng thuận, chia sẻ của người dân trong việc bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công”, ông Trình nhấn mạnh.

Đúng 17 giờ những phương tiện đầu tiên chính thức lăn bánh vào cao tốc. Khoảnh khắc dòng xe bắt đầu nhập làn, tăng tốc trên mặt đường bê tông nhựa còn mới, phẳng mịn như dải lụa, đánh dấu thời điểm tuyến cao tốc nối về phía biển Vũng Tàu đi vào vận hành thực tế. 

Anh Đăng Khoa (ngụ phường Bà Rịa, TPHCM) cho biết, do thường xuyên làm di chuyển để làm việc tại Biên Hoà (Đồng Nai) nên việc đi lại trên Quốc lộ 51 rất mệt mỏi. "Hôm nay, tôi được đi trên đường cao tốc mới, bản thân rất vui vì rút ngắn được khoảng cách và thời gian đi lại”.

Sau khoảng hơn 30 phút thông xe, lưu lượng phương tiện đổ về càng tăng. Dù vậy, nhờ phương án phân luồng hợp lý, khu vực đầu vào cao tốc vẫn không xảy ra ùn tắc. Dòng xe nối dài nhưng di chuyển liên tục, tạo nên nhịp điệu thông suốt trên tuyến đường mới.

Thông xe tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, xóa thế độc đạo của Quốc lộ 51 - Ảnh 2.

Lãnh đạo TPHCM và các đại biểu cắt băng thông xe cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu

Thông xe tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, xóa thế độc đạo của Quốc lộ 51 - Ảnh 3.

Thông xe tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, xóa thế độc đạo của Quốc lộ 51 - Ảnh 4.

Các xe di chuyển trên cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu

Trong giai đoạn đầu khai thác sẽ chỉ cho xe dưới 9 chỗ vào cao tốc để giảm ùn tắc trên đường Bưng Môn.

Theo hướng dẫn, với phương tiện đi từ Long Thành về Vũng Tàu sẽ tiếp cận cao tốc từ Quốc lộ 51, sau đó rẽ vào đường Bưng Môn để nhập đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Từ đây, xe lưu thông liên tục trên tuyến và rời cao tốc tại nút giao Quốc lộ 56 (TPHCM).

Ở chiều ngược lại, các phương tiện dưới 9 chỗ từ TP Bà Rịa (cũ) sẽ vào cao tốc ngay tại nút giao Quốc lộ 56, di chuyển theo hướng về Long Thành. Khi đến nút giao Long Thành, phương tiện được phân luồng theo từng hướng cụ thể.

Theo đó, nếu di chuyển về hướng Dầu Giây, các phương tiện rẽ vào nhánh N7 bên phải để nhập vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, tiếp tục hành trình.

Nếu đi Biên Hòa hoặc TPHCM, xe sẽ ôm cua trái tại nút giao Long Thành, nhập vào đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, sau đó có thể lựa chọn rẽ ra Quốc lộ 51 hoặc đi thẳng về nút giao An Phú để vào trung tâm TPHCM.


TPHCM: Mạng lưới đường cao tốc liên vùng bứt tốc

TPHCM: Mạng lưới đường cao tốc liên vùng bứt tốc

(NLĐO) - TPHCM tăng tốc loạt dự án đường cao tốc, từ mở rộng đến khởi công, từng bước hình thành mạng lưới liên vùng đa hướng, giảm áp lực giao thông ở cửa ngõ

Từ trưa 29-4, thông xe cao tốc Quảng Ngãi – hầm Cù Mông phục vụ lễ 30-4

(NLĐO) – Từ 11 giờ 30 ngày 29-4, tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn Quảng Ngãi đến hầm Cù Mông chính thức được đưa vào khai thác.

Thông xe hơn 37 km cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu vào đêm 29-4

(NLĐO)- Việc thông xe thực hiện ở dự án 2, 3 với tổng chiều dài hơn 38 km (địa bàn Đồng Nai và TPHCM) từ tối 29-4 nhằm giảm áp lực cho Quốc lộ 51

tỉnh đồng nai TPHCM Quốc lộ 51 cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu thông xe
