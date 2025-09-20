Bất ngờ ngày đầu bán vé tàu Tết Bính Ngọ 2026

8 giờ sáng 20-9, Công ty CP Vận tải đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 cho cá nhân có nhu cầu.

Khách xem giá vé tàu Tết.

Ghi nhận tại ga Sài Gòn cho thấy khác với mọi năm, năm nay khách đến ga thưa thớt, từ 8 giờ đến 9 giờ chỉ khoảng 200 lượt. Do khách ít nên không mất thời gian chờ đợi, khách lấy số thứ tự và chờ 10 phút là được phục vụ.

Ngại cảnh đông đúc, chờ đợi như mọi năm, từ 7g30 anh Trần Văn Sỹ ( quê Thanh Hóa), tranh thủ đến ga Sài Gòn mua vé cho vợ chồng anh về quê ngày 25 tháng Chạp. Đến đây, anh bất ngờ vì tầng 1 vắng vẻ, chỉ mất 15 phút, anh đã mua được 2 vé.

"Việc mua vé tàu năm nay thuận lợi, có lẽ do nhiều người mua vé online. Tuy nhiên, giá vé tăng khoảng 10% so với năm ngoái, nhưng đi tàu đã quen nên vẫn bấm bụng mua thôi" - anh Sỹ cho hay.

Nhân viên quầy vé phục vụ khách nhanh chóng

Nhiều hành khách mua vé chặng dài Bắc - Nam khá thuận lợi, ngược lại hành khách mua vé chặng ngắn đi các tỉnh miền Trung khó khăn hơn khi giá vé tăng cao.

Theo anh Nguyễn Tấn Phong ( quê Quảng Ngãi), do vợ anh bị say xe nên năm nào vợ chồng anh cũng đi tàu về quê vợ ăn Tết sớm. Năm nay, do không sắp xếp được công việc nên phải mua vé về quê ngày 24 tháng Chạp dù giá vé tăng gấp đôi so với ngày thường và bị cộng thêm tiền chặng từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng do chặng Quảng Ngãi không có vé.

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn, cho hay trong ngày đầu bán vé tàu Tết, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Số lượng hành khách trực tiếp đến ga Sài Gòn trong 1 giờ đầu mở bán khoảng 200 khách, hành khách không phải chờ đợi lâu. Hệ thống đường truyền đảm bảo, không xảy ra tình trạng nghẽn mạng, chưa nhận phản ánh than phiền của người dân.

Tầng 1 bố trí 9 quầy bán vé tàu Tết nhưng hành khách khá thưa thớt

Lý giải việc thưa thớt hành khách đến ga mua vé, ông Tuấn cho rằng do năm nay, hành khách chủ yếu mua vé qua các kênh như các website, các đại lý, qua ứng dụng, ví điện tử: Momo, VNPay, ZaloPay, ViettelPay, ứng dụng Ngân hàng (Smart Banking), app bán vé tàu trên thiết bị di động… nên không trực tiếp đến ga.

Về giá vé tàu Tết, theo ông Tuấn, giá vé năm nay tăng 5%-10% so với Tết năm ngoái và tăng gấp đôi so với ngày thường. Giá vé tăng do năm nay, công ty đã cải tạo, nâng cấp 150 toa tàu, tăng tính tiện nghi nhằm phục vụ tốt hơn cho hành khách.

"Hiện nay, nhiều hành khách chưa mua được vé chặng ngắn hoặc buộc phải trả thêm phí cho chặng dài hơn do ngành đường sắt ưu tiên bán vé cho khách đi chặng dài Bắc - Nam, sau đó sẽ cắt chặng, bán vé các chặng ngắn đi miền Trung. Hành khách có thể đặt vé sau" - ông Tuấn nói.