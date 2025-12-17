HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bất ngờ nhận 100 triệu đồng từ tài khoản lạ, nữ giáo viên liền báo công an

Tuấn Minh

(NLĐO)- Một nữ giáo viên ở Thanh Hóa vừa trao trả lại số tiền 100 triệu đồng do một tài khoản lạ của người không quen biết chuyển nhầm cho mình.

Ngày 17-12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an xã Hoằng Thanh vừa phối hợp với Ngân hàng tổ chức xác minh, hỗ trợ và trao trả số tiền 100 triệu đồng do một tài khoản lạ chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng của một nữ giáo viên.

Bất ngờ nhận 100 triệu đồng từ tài khoản lạ, nữ giáo viên liền báo công an - Ảnh 1.

Nữ giáo viên Lê Thị Tình cùng đại diện Công an xã Hoằng Thanh trao trả lại số tiền 100 triệu đồng cho anh Trịnh Văn Mẫn. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, ngày 11-12, bà Lê Thị Tình (SN 1973; ngụ thôn 6, xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa), là giáo viên Trường Tiểu học Hoằng Ngọc, bất ngờ nhận được số tiền 100 triệu đồng từ một tài khoản lạ, không quen biết chuyển vào tài khoản của mình.

Ngay sau khi nhận được 100 triệu đồng từ người không quen biết, chị Tình đã đến Công an xã Hoằng Thanh trình báo sự việc, đồng thời đề nghị lực lượng công an hỗ trợ xác minh để trả lại số tiền trên.

Tiếp nhận tin báo từ chị Tình, Công an xã Hoằng Thanh đã phối hợp với Ngân hàng Agribank chi nhánh Hoằng Hóa tiến hành xác minh thông tin giao dịch.

Kết quả xác định người thực hiện giao dịch chuyển nhầm tiền là anh Trịnh Văn Mẫn (SN 1988, ngụ xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa).

Tại trụ sở Công an xã Hoằng Thanh, dưới sự chứng kiến của lực lượng chức năng, bà Lê Thị Tình đã trực tiếp trao trả đầy đủ 100 triệu đồng cho anh Trịnh Văn Mẫn.

