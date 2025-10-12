HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bất ngờ nhận hàng trăm triệu đồng từ tài khoản "lạ", nhiều người liền báo công an

Ca Linh

(NLĐO) - Bất ngờ nhận hàng trăm triệu đồng trong tài khoản từ người lạ, nhiều người dân ở TP Cần Thơ đã chủ động trình báo công an để xác minh và trao trả.

Ngày 12-10, Công an TP Cần Thơ cho biết thời gian qua xuất hiện nhiều trường hợp người dân chủ động trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện số tiền lớn từ tài khoản "lạ" chuyển đến. Qua xác minh, lực lượng công an các địa phương đã trao trả lại cho người chuyển nhầm.

Theo đó, vào giữa tháng 9 vừa qua, anh Trần Nhất Anh (khu vực 3, phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ) bất ngờ phát hiện 400 triệu đồng xuất hiện trong tài khoản ngân hàng. Sau 15 ngày chờ đợi nhưng không ai liên hệ, lo ngại chiêu trò lừa đảo, anh đã đến Công an phường Ngã Bảy trình báo.

Cần Thơ: Nhiều người nhận tiền từ tài khoản lạ và báo Công an - Ảnh 1.

Anh Trần Nhất Anh trao trả số tiền 400 triệu đồng chuyển nhầm cho bà Hoàng Thị Liên tại Công an phường Ngã Bảy. Ảnh: Công an phường Ngã Bảy

Qua xác minh, công an xác định chủ tài khoản chuyển nhầm là bà Hoàng Thị Liên (TP HCM). Ngày 9-10, số tiền đã được hoàn trả đầy đủ sau khi các bên hoàn tất thủ tục theo quy định.

Trước đó, ông Trần Văn Út (ngụ khu vực 2, phường Ngã Bảy) cũng hoang mang khi nhận được 117 triệu đồng được chuyển từ một số tài khoản không quen biết. Ông Út đã liên hệ công an phường hỗ trợ để trao trả lại số tiền trên cho người chuyển nhầm.

Một trường hợp khác là ông Trần Văn Ốc (SN 1976; ngụ xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ) cũng cảm thấy lo lắng vì trong tài khoản ngân hàng bỗng xuất hiện 100 triệu đồng chuyển đến vào ngày 6-10. Ông Ốc đã chủ động đến Công an xã Vị Thanh 1 trình báo để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Qua quá trình xác minh, Công an xã Vị Thanh 1 xác định người chuyển nhầm số tiền nêu trên là ông Nguyễn Thanh Tâm (ngụ xã Phụng Hiệp, TP Cần Thơ). Công an xã hướng dẫn ông Tâm hoàn tất các thủ tục theo quy định để nhận lại số tiền.

Qua các vụ việc trên, lực lượng công an các địa phương đã ghi nhận, biểu dương những người dân có ý thức trả lại tiền cho người chuyển nhầm.

Qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đồng thời khẳng định mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng công an và nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Tin liên quan

Nhận được 1 tỉ đồng chuyển nhầm, người phụ nữ vội vàng báo công an

Nhận được 1 tỉ đồng chuyển nhầm, người phụ nữ vội vàng báo công an

(NLĐO) - Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Công an phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai, một phụ nữ ở Hà Tĩnh đã nhận lại 1 tỉ đồng chuyển nhầm cho người khác.

Người phụ nữ ở Tây Ninh vui mừng nhận lại 190 triệu đồng chuyển nhầm

(NLĐO) – UBND xã ở Cà Mau sẽ tổ chức tuyên dương đối với người phụ nữ có hành động đẹp khi chuyển lại 190 triệu đồng của người chuyển nhầm quê Tây Ninh

Đòi tiền chuyển nhầm hoài không được, công an vào cuộc nhận được ngay

(NLĐO) - Công an xã ở Gia Lai vừa phối hợp với Công an phường ở Hải Phòng hỗ trợ một phụ nữ nhận lại gần 55 triệu đồng chuyển nhầm.

Cần Thơ tài khoản ngân hàng chuyển nhầm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo