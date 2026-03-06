Sáng 6-3, tin từ Công an xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa phối hợp với công dân trên địa bàn xã này trao trả lại số tiến 1,3 tỉ đồng cho người chuyển nhầm.

Công an xã Kỳ Anh phối hợp với chị Dung trao trả lại số tiền cho chị Minh

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 5-3, chị Trần Thị Mỹ Dung (SN 1982, ngụ thôn Tân Thành, xã Kỳ Anh) phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được số tiền 1,3 tỉ đồng từ người lạ.

Ngay sau đó chị Dung đã nhanh chóng tới trình báo sự việc và nhờ Công an xã Kỳ Anh hỗ trợ xác minh tìm người chuyển nhầm để trả lại.

Qua xác minh, Công an xã Kỳ Anh nhanh chóng xác định chủ tài khoản chuyển tiền là chị Hà Thị Minh (SN 1999, ngụ xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh).

Sau khi mời hai bên đến trụ sở làm việc, công an hỗ trợ hoàn tất các thủ tục cần thiết, bàn giao số tiền nói trên cho chị Minh.

Nhận lại được số tiền, chị Minh xúc động gửi lời cảm ơn tới chị Dung cùng lực lượng Công an xã Kỳ Anh.

Lãnh đạo Công an xã Kỳ Anh, cho hay hành động trung thực của chị Trần Thị Mỹ Dung là nghĩa cử rất đáng trân quý, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp về sự tử tế và trách nhiệm trong cộng đồng.