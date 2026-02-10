Công an vào cuộc nhanh chóng sau vụ chuyển nhầm gần 1 tỉ đồng

Ngày 10-2, Công an phường Cái Khế (TP Cần Thơ) đã hỗ trợ bà Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1975; ngụ TP Hải Phòng) nhận lại số tiền gần 1 tỉ đồng do chuyển nhầm.

Trước đó, bà Nguyễn Hồng Thảo (SN 1975; ngụ phường Cái Khế) đến công an phường trình báo việc tài khoản của bà bỗng dưng có gần 1 tỉ đồng do một tài khoản lạ chuyển đến. Bà Thảo bàn giao số tiền này cho công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Cái Khế khẩn trương xác minh và xác định chủ tài khoản chuyển tiền là bà Hiền. Công an đã liên hệ, hỗ trợ bà Hiền nhận lại toàn bộ số tiền đã chuyển khoản nhầm.

Bà Hiền cho biết rất xúc động và gửi lời cảm ơn đến bà Thảo và Công an phường Cái Khế về tinh thần trung thực của người dân, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Cái Khế.