HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an vào cuộc nhanh chóng sau vụ chuyển nhầm gần 1 tỉ đồng

CA LINH

(NLĐO) - Một phụ nữ ở Cần Thơ đã chủ động trình báo khi bất ngờ nhận gần 1 tỉ đồng chuyển nhầm, giúp chủ tài khoản ở Hải Phòng nhận lại đầy đủ số tiền

Ngày 10-2, Công an phường Cái Khế (TP Cần Thơ) đã hỗ trợ bà Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1975; ngụ TP Hải Phòng) nhận lại số tiền gần 1 tỉ đồng do chuyển nhầm.

- Ảnh 1.

Công an phường Cái Khế hỗ trợ người phụ nữ ở Hải Phòng nhận lại gần 1 tỉ đồng chuyển nhầm

Trước đó, bà Nguyễn Hồng Thảo (SN 1975; ngụ phường Cái Khế) đến công an phường trình báo việc tài khoản của bà bỗng dưng có gần 1 tỉ đồng do một tài khoản lạ chuyển đến. Bà Thảo bàn giao số tiền này cho công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Cái Khế khẩn trương xác minh và xác định chủ tài khoản chuyển tiền là bà Hiền. Công an đã liên hệ, hỗ trợ bà Hiền nhận lại toàn bộ số tiền đã chuyển khoản nhầm.

Bà Hiền cho biết rất xúc động và gửi lời cảm ơn đến bà Thảo và Công an phường Cái Khế về tinh thần trung thực của người dân, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Cái Khế.

Tin liên quan

Người phụ nữ ở Đà Nẵng chuyển nhầm 450 triệu đồng vào tài khoản người lạ

Người phụ nữ ở Đà Nẵng chuyển nhầm 450 triệu đồng vào tài khoản người lạ

(NLĐO) – Lực lượng công an phường ở TP Đà Nẵng đã hỗ trợ một phụ nữ nhận lại số tiền chuyển nhầm vào tài khoản người lạ.

Chuyển nhầm 100 triệu đồng và bài học cảnh giác

Các chuyên gia pháp lý cảnh báo người nhận tiền thất lạc nếu nảy lòng tham, cố tình chiếm giữ sẽ đối mặt nguy cơ phạm tội.

Quảng Trị: Nhân viên y tế trả lại 440 triệu đồng do người khác chuyển nhầm

(NLĐO) - Tài khoản bất ngờ nhận được 440 triệu đồng, nhân viên y tế ở Quảng Trị đã chủ động trình báo công an và trả lại toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.

Cần Thơ Hải Phòng chuyển nhầm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo