HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bất ngờ nhân thân mẹ bé gái 4 tuổi bị bạo hành đến tử vong

Ninh Cơ

(NLĐO) - Bàn Thị Tâm, mẹ bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong, chỉ học đến lớp 1-2 rồi nghỉ. Năm hơn 10 tuổi, cô ta đã rời nhà đi làm xa, hiếm khi về quê...

Ngày 7-5, Công an TP Hà Nội vẫn đang tạm giữ Bàn Thị Tâm (20 tuổi; trú tại xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang) cùng người tình là Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi bạo hành bé gái B.T.H. (4 tuổi, con riêng của Tâm) dẫn đến tử vong. Vụ việc đang gây phẫn nộ trong dư luận. 

Bàn Thị Tâm và Nguyễn Minh Hiệp đều bị công an khởi tố về tội "Giết người".

Nhân thân mẹ bé gái 4 tuổi tử vong do bạo hành: Điều tra bạo lực tại Hà Nội - Ảnh 1.

Bàn Thị Tâm tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội

Thông tin về nhân thân Bàn Thị Tâm, lãnh đạo thôn Tân Tạo, xã Bắc Quang cho biết bị can này lớn lên trong hoàn cảnh gia đình khó khăn. Cha mẹ Tâm ly hôn từ sớm. Sau đó, người cha qua đời, mẹ đi bước nữa, Tâm ở cùng bà nội và gia đình chú thím tại thôn Tân Tạo.

Theo lãnh đạo thôn Tân Tạo, Tâm chỉ học đến khoảng lớp 1, lớp 2 rồi nghỉ. Hơn 10 tuổi, Tâm đã rời nhà đi làm xa và hiếm khi trở về quê. Tâm cũng hiếm khi liên lạc hay giao tiếp với hàng xóm nên cuộc sống cụ thể ra sao ít ai nắm rõ.

Trong quá trình phiêu bạt, Tâm sinh con gái đầu lòng nhưng sau đó không còn chung sống với cha ruột cháu bé. Tâm cùng con gái từng đến sinh sống tại tỉnh Ninh Bình. Tại đây, Tâm quen biết với Nguyễn Minh Hiệp.

Nhân thân mẹ bé gái 4 tuổi tử vong do bạo hành: Điều tra bạo lực tại Hà Nội - Ảnh 2.

Nguyễn Minh Hiệp tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội

Sau Tết Nguyên đán 2026, Hiệp đưa Tâm cùng cháu H. lên Hà Nội thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn. Tại đây, Tâm và người tình đã nhiều lần bạo hành cháu bé 4 tuổi dẫn đến tử vong.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định chiều 3-5, sau khi đi chơi về, Hiệp và Tâm thấy H. chuẩn bị lấy bánh kẹo ra ăn nên cho rằng bé ăn vụng. Tâm đã dùng dép đánh nhiều lần vào vùng đầu, mặt con mình, rồi bắt bé đứng ở góc nhà.

Khi thấy H. đi vệ sinh, Tâm tiếp tục dùng tay đánh vào mặt và yêu cầu bé đi tắm. 

Trong lúc cháu H. ở nhà vệ sinh, Hiệp có hành vi bạo hành, dùng vòi hoa sen xịt liên tục vào vùng mặt bé. Thời điểm này, Tâm chứng kiến sự việc nhưng không can ngăn. 

Một lúc sau, thấy cháu H. có biểu hiện bất thường, Tâm và Hiệp đưa bé đến Bệnh viện E cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé đã không qua khỏi.

Tin liên quan

Bé gái 4 tuổi ở Hà Nội bị bạo hành tử vong: Mẹ bé khai gì?

Bé gái 4 tuổi ở Hà Nội bị bạo hành tử vong: Mẹ bé khai gì?

(NLĐO)- Tại cơ quan điều tra, Bàn Thị Tâm khai bản thân không đáng là mẹ cháu bé 4 tuổi ở Hà Nội bị bạo hành tử vong.

Bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong: Hàng xóm kể lại giây phút nạn nhân được đưa đi cấp cứu

(NLĐO) - Hàng xóm bàng hoảng kể lại vụ bé gái 4 tuổi ở Hà Nội được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, cơ thể nhiều thương tích.

Bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong: Khởi tố người mẹ

(NLĐO)- Sau khi bạo hành con gái 4 tuổi tử vong ở Hà Nội, Bàn Thị Tâm và người tình Nguyễn Minh Hiệp cùng bị khởi tố tội Giết người.

giết người bé gái bạo hành bé gái bé gái 4 tuổi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo