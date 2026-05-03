Thời sự

Bất ngờ phát hiện cá thể cu li quý hiếm leo dây điện trước nhà dân ở Gia Lai

Đức Anh

(NLĐO) - Người dân Gia Lai phát hiện cá thể cu li quý hiếm trước nhà và tự nguyện giao nộp cơ quan chức năng

Ngày 3-5, Công an xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể cu li nhỏ do người dân tự nguyện giao nộp.

Bất ngờ phát hiện cá thể cu li quý hiếm leo dây điện trước nhà dân ở Gia Lai - Ảnh 1.

Công an xã Ngô Mây tiếp nhận cá thể cu li nhỏ được người dân giao nộp

Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp hoàn tất thủ tục để thả về môi trường tự nhiên, bảo đảm đúng quy trình và an toàn cho động vật.

Trước đó, ngày 2-5, anh Đào Thanh Tuấn (SN 1993; trú thôn Hưng Trị, xã Ngô Mây) phát hiện một cá thể động vật lạ đang leo bám trên dây điện trước nhà. Nhận thấy có thể là loài hoang dã quý hiếm, anh không tự ý xử lý mà nhanh chóng liên hệ cơ quan chức năng, đồng thời chủ động mang cá thể đến giao nộp cho Công an xã.

Qua xác định, đây là một cá thể cu li nhỏ, thuộc Nhóm IB – nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Cá thể nặng khoảng 0,5 kg, tình trạng sức khỏe ổn định, không có dấu hiệu bị thương.

Hành động tự giác giao nộp động vật hoang dã của anh Tuấn không chỉ thể hiện ý thức trách nhiệm mà còn góp phần lan tỏa tinh thần bảo vệ thiên nhiên, gìn giữ đa dạng sinh học trong cộng đồng.

Cu li, bao gồm cu li lớn (Nycticebus coucang) và cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus), là loài linh trưởng quý hiếm nằm trong danh mục nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại tại Việt Nam.

tỉnh Gia Lai động vật hoang dã cơ quan chức năng Đa dạng sinh học công an xã
    Thông báo