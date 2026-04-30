Pháp luật

Bắt tạm giam người đàn ông vận chuyển trái phép động vật quý hiếm về Việt Nam

CA LINH

(NLĐO) - Người đàn ông này bị bộ đội biên phòng phát hiện, bắt quả tang đang vận chuyển hàng hóa với số lượng lớn từ vùng biển ngoài lãnh thổ về Việt Nam

Ngày 30-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Hoan (SN 1969, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Bắt tạm giam người đàn ông vận chuyển trái phép động vật quý hiếm về Việt Nam - Ảnh 1.

Cơ quan công an thi hành các quyết định đối với Phạm Văn Hoan. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Theo điều tra ban đầu, ngày 3-10-2025, Hoan bị bộ đội biên phòng phát hiện, bắt quả tang đang vận chuyển hàng hóa với số lượng lớn từ vùng biển ngoài lãnh thổ Việt Nam vào khu vực cửa sông Eo Lói (giáp sông Cổ Chiên, thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long).

Tang vật thu giữ gồm nhiều loại động vật và sản phẩm từ động vật quý hiếm như: trai tai tượng, vảy tê tê Java, da trăn, mật kỳ đà, mật trăn, da cá đuối mũi xẻng, mỏ chim hồng hoàng mũ cối…

Tại cơ quan điều tra, Hoan khai nhận được người khác thuê vận chuyển số hàng trên với tiền công 140 triệu đồng. Kết quả giám định toàn bộ số hàng hóa này thuộc nhóm động vật quý hiếm, nguy cấp, nằm trong danh mục ưu tiên bảo vệ, với tổng giá trị hơn 20 tỉ đồng.

Vụ án đang được Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục mở rộng điều tra.

Tin liên quan

Vận chuyển hàng cấm khi du lịch TPHCM, nam du khách Hàn Quốc lãnh 20 năm tù

(NLĐO) - Để tránh bị phát hiện khi trên đường trở về nước, nam du khách đã giấu ma tuý vào quần lót.

Cảnh sát bắt xe ô tô chở hàng cấm với số lượng lớn

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với người chở hàng cấm và tạm giữ toàn bộ tang vật

Phát hiện ô tô chở 2 bao tải hàng cấm in chữ nước ngoài

(NLĐO)- Qua kiểm tra hành chính, lực lượng công an ở Ninh Bình phát hiện xe ô tô chở 2 bao tải in chữ Trung Quốc, bên trong có 30 hộp pháo là hàng cấm

